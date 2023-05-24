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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/komissiya-po-mezhetnicheskim-voprosam-galskogo-rayona-sozdana-pri-obschestvennoy-palate-1045950854.html
Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате
Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате
Встреча главы администрации Галского района, депутатов местного Собрания и жителей Галского района с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 19 мая. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T08:55+0300
2023-05-24T08:55+0300
в абхазии
галский район
абхазия
гражданство
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СУХУМ, 24 мая- Sputnik. Комиссия по межэтническим вопросам и системному интегрированию жителей самузарканского района создана при Общественной палате Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik член ОП Давид Пилия.Пилия уточнил, что речь идет о жителях Галского района и части сел Ткуарчалского и Очамчырского районов.По его словам, необходимо разработать дорожную карту, которая будет включать вопросы получения свидетельств о рождении жителей Галского района, вопрос о предоставлении гражданства выпускникам школ и возвращения исторических фамилий жителей района.Он подчеркнул, что нужно организовать круглый стол, на который будут приглашены представители Конгресса народов Абхазии, Общественной палаты, специалисты- демографы, этнографы.В Галском районе, по данным Государственного комитета Абхазии по статистике, к 1 января 2022 года проживают более 30 000 человек. Ранее в интервью Sputnik глава района Константин Пилия отмечал, что по виду на жительство в районе проживают около 20 000 граждан, у многих из которых возникают проблема с обменом документа на новый после истечения срока действия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/takie-obstoyatelstva-piliya-o-rabote-obschestvennoy-palaty-po-mezhetnicheskim-voprosam--1045932302.html
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галский район, абхазия, гражданство, политика, общественная палата абхазии
галский район, абхазия, гражданство, политика, общественная палата абхазии

Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате

08:55 24.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Встреча главы администрации Галского района, депутатов местного Собрания и жителей Галского района с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 19 мая.
СУХУМ, 24 мая- Sputnik. Комиссия по межэтническим вопросам и системному интегрированию жителей самузарканского района создана при Общественной палате Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik член ОП Давид Пилия.
Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2023
Радио
Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам
Вчера, 11:00
Пилия уточнил, что речь идет о жителях Галского района и части сел Ткуарчалского и Очамчырского районов.
По его словам, необходимо разработать дорожную карту, которая будет включать вопросы получения свидетельств о рождении жителей Галского района, вопрос о предоставлении гражданства выпускникам школ и возвращения исторических фамилий жителей района.
Он подчеркнул, что нужно организовать круглый стол, на который будут приглашены представители Конгресса народов Абхазии, Общественной палаты, специалисты- демографы, этнографы.
"Конечно, одним махом мы все проблемы не решим, если будет необходимость проведения референдума, мы должны пойти на это. Государство должно быть в этом заинтересовано", - сказал Пилия.
В Галском районе, по данным Государственного комитета Абхазии по статистике, к 1 января 2022 года проживают более 30 000 человек.
Ранее в интервью Sputnik глава района Константин Пилия отмечал, что по виду на жительство в районе проживают около 20 000 граждан, у многих из которых возникают проблема с обменом документа на новый после истечения срока действия.
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