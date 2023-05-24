https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/komissiya-po-mezhetnicheskim-voprosam-galskogo-rayona-sozdana-pri-obschestvennoy-palate-1045950854.html

Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате

Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате

Встреча главы администрации Галского района, депутатов местного Собрания и жителей Галского района с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 19 мая. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T08:55+0300

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2023-05-24T08:55+0300

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СУХУМ, 24 мая- Sputnik. Комиссия по межэтническим вопросам и системному интегрированию жителей самузарканского района создана при Общественной палате Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik член ОП Давид Пилия.Пилия уточнил, что речь идет о жителях Галского района и части сел Ткуарчалского и Очамчырского районов.По его словам, необходимо разработать дорожную карту, которая будет включать вопросы получения свидетельств о рождении жителей Галского района, вопрос о предоставлении гражданства выпускникам школ и возвращения исторических фамилий жителей района.Он подчеркнул, что нужно организовать круглый стол, на который будут приглашены представители Конгресса народов Абхазии, Общественной палаты, специалисты- демографы, этнографы.В Галском районе, по данным Государственного комитета Абхазии по статистике, к 1 января 2022 года проживают более 30 000 человек. Ранее в интервью Sputnik глава района Константин Пилия отмечал, что по виду на жительство в районе проживают около 20 000 граждан, у многих из которых возникают проблема с обменом документа на новый после истечения срока действия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/takie-obstoyatelstva-piliya-o-rabote-obschestvennoy-palaty-po-mezhetnicheskim-voprosam--1045932302.html

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