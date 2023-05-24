https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/komissiya-po-mezhetnicheskim-voprosam-galskogo-rayona-sozdana-pri-obschestvennoy-palate-1045950854.html
Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате
Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате
Встреча главы администрации Галского района, депутатов местного Собрания и жителей Галского района с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 19 мая. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T08:55+0300
2023-05-24T08:55+0300
2023-05-24T08:55+0300
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СУХУМ, 24 мая- Sputnik. Комиссия по межэтническим вопросам и системному интегрированию жителей самузарканского района создана при Общественной палате Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik член ОП Давид Пилия.Пилия уточнил, что речь идет о жителях Галского района и части сел Ткуарчалского и Очамчырского районов.По его словам, необходимо разработать дорожную карту, которая будет включать вопросы получения свидетельств о рождении жителей Галского района, вопрос о предоставлении гражданства выпускникам школ и возвращения исторических фамилий жителей района.Он подчеркнул, что нужно организовать круглый стол, на который будут приглашены представители Конгресса народов Абхазии, Общественной палаты, специалисты- демографы, этнографы.В Галском районе, по данным Государственного комитета Абхазии по статистике, к 1 января 2022 года проживают более 30 000 человек. Ранее в интервью Sputnik глава района Константин Пилия отмечал, что по виду на жительство в районе проживают около 20 000 граждан, у многих из которых возникают проблема с обменом документа на новый после истечения срока действия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/takie-obstoyatelstva-piliya-o-rabote-obschestvennoy-palaty-po-mezhetnicheskim-voprosam--1045932302.html
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галский район, абхазия, гражданство, политика, общественная палата абхазии
галский район, абхазия, гражданство, политика, общественная палата абхазии
Комиссия по межэтническим вопросам Галского района создана при Общественной палате
Встреча главы администрации Галского района, депутатов местного Собрания и жителей Галского района с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 19 мая.
СУХУМ, 24 мая- Sputnik. Комиссия по межэтническим вопросам и системному интегрированию жителей самузарканского района создана при Общественной палате Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik член ОП Давид Пилия.
Пилия уточнил, что речь идет о жителях Галского района и части сел Ткуарчалского и Очамчырского районов.
По его словам, необходимо разработать дорожную карту, которая будет включать вопросы получения свидетельств о рождении жителей Галского района, вопрос о предоставлении гражданства выпускникам школ и возвращения исторических фамилий жителей района.
Он подчеркнул, что нужно организовать круглый стол, на который будут приглашены представители Конгресса народов Абхазии, Общественной палаты, специалисты- демографы, этнографы.
"Конечно, одним махом мы все проблемы не решим, если будет необходимость проведения референдума, мы должны пойти на это. Государство должно быть в этом заинтересовано", - сказал Пилия.
В Галском районе, по данным Государственного комитета Абхазии по статистике, к 1 января 2022 года проживают более 30 000 человек.
Ранее в интервью Sputnik глава района Константин Пилия отмечал, что по виду на жительство в районе проживают около 20 000 граждан, у многих из которых возникают проблема с обменом документа на новый после истечения срока действия.