https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/mirnyy-plan-zelenskogo--eto-put-k-tretey-mirovoy-voyne-1045960196.html

Медведчук: мирный план Зеленского — это путь к Третей мировой войне

Медведчук: мирный план Зеленского — это путь к Третей мировой войне

Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Широко анонсированный мирный план президента Украины Зеленского, с которым он ездит в рекламных целях по миру, никаким планом не является — это просто список непомерно амбициозных желаний Зеленского и его окружения, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.По его словам, предложенные планом формулировки сводятся к трем положениям, которые касаются вывода войск РФ с территории Украины, наказания России и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности.По его словам, за этим планом стоит "не Зеленский, чем, собственно, и объясняется такая широкая поддержка".Украинский политик также обратил внимание и на то, что в плане Зеленский не упомянул причины конфликта, которые затрагивают "приход НАТО в Украину, что составляло угрозу интересам РФ", политику "неонацизма и правого беспредела", которая, по словам Медведчука, стала государственной, а также "ущемление русскоязычного населения, уничтожение инакомыслия, зачистка политической оппозиции и граждан, настроенных на добрососедские и дружественные отношения с Россией".Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/zelenskiy-zaprosil-mira--bez-rossii-1045902994.html

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