https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/zelenskiy-zaprosil-mira--bez-rossii-1045902994.html

Зеленский запросил мира — без России

Зеленский запросил мира — без России

Разрекламированное еще с зимы "контрнаступление" ВСУ обернулось неожиданно. 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T11:40+0300

2023-05-19T11:40+0300

2023-05-19T12:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Верховный главнокомандующий Украины внезапно попросил своих хозяев из "Большой семерки" провести мирный саммит и обсудить его "мирный план", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" могут принимать какие угодно решения и выносить постановления, вот только на действия Москвы это не окажет никакого влияния. Ведущие политики Запада в такой ситуации будут выглядеть как наши несчастные эмигранты: те тоже обожают собираться на какие-то саммиты, обсуждать, что им делать с Россией, выносить решения, однако никто их не слушает и никому их постановления даром не нужны.На самом деле заявление Зеленского — это просто крик о помощи. Его "странная война", похоже, вымотала Украину окончательно. Экономики страны — богатейшей когда-то республики СССР — больше не существует. Вместо нее лишь долги, которые предстоит выплачивать еще поколения спустя. А ведь когда-то там на полном серьезе верили в то, что, освободившись от Москвы, будут жить "как во Франции".Да что там экономика! Заканчивается самый главный ресурс государства — его граждане. Только трудоспособных украинцев выехало за границу около 5,5 миллиона. Причем эти граждане увозили с собой иждивенцев — детей и родителей. Получается, только за год "сделала ноги" едва ли не треть всего довоенного населения Незалежной. Еще несколько миллионов с песнями ушли в Россию, прихватив с собой свои города и села. И это не считая потерь, собственно, в армии — в Америке считают, что за год погибло больше трехсот тысяч вээсушников.Принесли демократию в Югославию — страна исчезла с карты мира. Принесли ее в Ирак, Ливию, Афганистан — там воцарился форменный кошмар. При этом несколько десятилетий там у власти были союзники и лучшие друзья американцев, а жизнь на этих территориях такая, что хоть волком вой.Всему миру это подается как то, что с отсталыми народами белым господам никак не удается построить "демократию". На самом деле это просто отмазка. Никогда никакой демократии американцы строить не планировали. Разорить, погрузить страну в хаос, довести население до того, чтобы оно очертя голову бежало из страны, — это пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь.Совершенно несентиментальная газета The Washington Post насчитала недавно более 4,5 миллиона "косвенных смертей" в мире в результате американских вторжений после 11 сентября. Это были обычные мирные жители. Приплюсуйте к ним десятки миллионов беженцев, разрушенные производства, убитые экономики — это и будет истинный результат внешней политики США. Стирая с лица земли государства, убивая миллионы людей, американцы просто поддерживали жизнь своей умирающей империи.Из Украины они тоже сделали Афганистан, только зашли туда похитрее — перекупив элиту и устроив переворот в 2014 году. Украинцы, как это им свойственно, думали, что сумеют переиграть дядюшку Сэма: и ништяки все получат, и уничтожения избегнут. Но так не вышло — против них играли слишком опытные ребята.Однако так просто американские хозяева Зеленского не отпустят. По их мнению, Украину еще можно использовать, тем более что не все цели в Европе достигнуты.Эти цели Вашингтона еще в 2015 году, вскоре после путча в Киеве, популярно изложил политолог Джордж Фридман, основатель знаменитого аналитического центра Stratfor. Для сохранения своего господства, сообщил он, американцам нужно срочно разорвать отношения Германии и России.Этот пункт уже выполнен. Сначала было разжигание конфликта на Украине, затем взрыв "Северных потоков", шантаж Германии для поставок оружия киевскому режиму, ну и вишенкой на торте — немецкие танки в Донбассе.Теперь же, по плану Фридмана, американцы должны выстроить между Германией и Россией буферную зону, объединив в ней лимитрофные территории, готовые воевать против нашей страны. Это печально известный проект Междуморья — американцы хотят объединить в нем прибалтов, Украину, Молдавию и даже Белоруссию под чутким присмотром поляков.Европа, по словам Фридмана, "обречена воевать". И если страны Старого Света еще как-то уклоняются от мобилизации, то новых членов ЕС во главе с Польшей уже ждут на Восточном фронте. А это значит, что восток Европы повторит судьбу Незалежной — американцы точно так же обратят его в руины.Давным-давно, когда потребительский рынок США был самым богатым в мире, американцы действительно продавали доступ на него своим вассалам. Отсюда феномен быстрого роста послевоенных Японии, Южной Кореи, ФРГ.Однако сейчас с экономикой в Штатах плохо и все планы Маршалла оказались позабыты. Сегодня американцы превращают своих союзников и друзей в "украины" — разоренные войной, униженные, разорванные на части территории. Символично, что саммит G7 проходит в Хиросиме. Это хорошее напоминание всем странам, чего им ждать от Вашингтона.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/chto-vyprosil-zelenskiy-na-zapade-dlya-kontrnastupleniya-vsu-1045847272.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/ramshtayn-posledniy-vklad-ssha-i-nato-v-reanimatsiyu-ukrainskogo-proekta-1045429490.html

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Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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колумнисты, владимир зеленский, россия, украина