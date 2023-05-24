https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/mvd-abkhazii-izyalo-70-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-za-proshedshuyu-nedelyu-1045958834.html

МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю

МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю

Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалюты был создан 6 февраля по распоряжению президента, его возглавил премьер-министр Александр... 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T19:00+0300

2023-05-24T19:00+0300

2023-05-24T19:18+0300

в абхазии

мвд абхазии

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абхазия

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гулрыпшский район

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба ведомства.Незаконное оборудование обнаружили в Очамчыре и Гулрыпшском районе:Всего с 5 февраля проверено 888 объектов и изъято 1707 единиц оборудования.В Абхазии до 31 декабря 2023 года действует запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга.

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