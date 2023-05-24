https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/mvd-abkhazii-izyalo-70-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-za-proshedshuyu-nedelyu-1045958834.html
МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю
МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю
Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалюты был создан 6 февраля по распоряжению президента, его возглавил премьер-министр Александр... 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T19:00+0300
2023-05-24T19:00+0300
2023-05-24T19:18+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба ведомства.Незаконное оборудование обнаружили в Очамчыре и Гулрыпшском районе:Всего с 5 февраля проверено 888 объектов и изъято 1707 единиц оборудования.В Абхазии до 31 декабря 2023 года действует запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга.
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мвд абхазии, майнинг в абхазии, абхазия, очамчыра, гулрыпшский район
мвд абхазии, майнинг в абхазии, абхазия, очамчыра, гулрыпшский район
МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю
19:00 24.05.2023 (обновлено: 19:18 24.05.2023)
Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалюты был создан 6 февраля по распоряжению президента, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. МВД Абхазии изъяло 70 аппаратов для добычи криптовалют за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконное оборудование обнаружили в Очамчыре и Гулрыпшском районе:
️Очамчыра - 17 аппаратов, принадлежавших Лаше Сабекия и 1 Ираклию Шаматава;
в селе Мачара Гулрыпшского района - майнинг-ферма Владимира Родионова с 51 аппаратом.
Всего с 5 февраля проверено 888 объектов и изъято 1707 единиц оборудования.
В Абхазии до 31 декабря 2023 года действует запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга.