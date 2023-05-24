https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/sukhumskiy-rayon-i-novyy-afon-posetil-glava-minturizma-v-preddverii-kurortnogo-sezona-1045959576.html

Сухумский район и Новый Афон посетил глава Минтуризма в преддверии курортного сезона

Сухумский район и Новый Афон посетил глава Минтуризма в преддверии курортного сезона

В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года, когда в республике отдохнули 1,5 миллиона человек. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T19:40+0300

2023-05-24T19:40+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба продолжает рабочие поездки по городам и районам республики в преддверии курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня он встретился с главой Сухумского района Алхасом Читанава и замглавой Нового Афона Бесланом Харабуа.Как сообщил Харабуа, в Новом Афоне - 46 гостиниц, 4 мини-гостиницы, 563 номера, 1087 койко-мест.В городе нет своих спасателей, отметил он, но пляжи уже убирают и готовят к сезону.Харабуа также рассказал, что в Новом Афоне строится чертово колесо и возведена смотровая площадка около Новоафонской пещеры.Министр принял участие в презентации горного спортивно-оздоровительного лагеря для детей и подростков. Инициаторы проекта Новоафонская молодежная организация "Апсар".В Сухумском районе встреча с главой состоялась в глэмпинге GARUDA GLAMPING ABKHAZIA.По информации министра, в районе - девять мест размещения, более 250 койко-мест.Алхас Читанава отметил, что район заинтересован в развитии туризма, в строительстве объектов, подобных глэмпингу."К сожалению, цифры в районе пока не впечатляют, но есть определенные наработки и заявки, которые позволяют процентов на 70 быть уверенными в том, что через какое-то время в районе появится больше подобных объектов", – сказал глава районной администрации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/khishba-v-abkhazii-ozhidayut-sverkhuspeshnyy-tursezon-1044869329.html

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