https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/chelovek-mirovoy-kultury-v-sukhume-proshla-konferentsiya-k-70-letiyu-daura-zantariya-1045985181.html

Человек мировой культуры: в Сухуме прошла конференция к 70-летию Даура Зантария

Человек мировой культуры: в Сухуме прошла конференция к 70-летию Даура Зантария

Абхазскому писателю, поэту и публицисту Дауру Зантария 25 мая исполнилось бы 70 лет. В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась конференция, в... 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T16:05+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikСлово о Дауре ЗантарияПриветствуя участников конференции, директор центра имени Даура Зантария Циза Гумба сообщила, что известную повесь юбиляра "Енджи-Ханум, обойденная счастьем" на турецкий язык перевел Хаири Кутарба, а на английский язык Джордж Хьюитт, книги в скором времени выйдут в свет."У нас есть люди, которыми могут гордиться миллионные нации", - сказала она.Поэт Владимир Зантария назвал талант Даура Зантария незаурядным и особенно ярко проявившийся в прозе.Даур Зантария выпустил несколько книг на абхазском языке, что является отражением его удивительных возможностей полноценно творить на двух языках. После слово предоставили российскому поэту, писателю и журналисту Игорю Сиду."Есть ощущение, что у мира открываются глаза на образ и наследие Даура Зантария. В течение нашей беседы я думаю будут возникать разные аспекты и творчества Даура, и его личного человеческого обаяния, а также различные аспекты его творчества, и творчества тех авторов, которые были до него и присутствовали в его жизни. Автор, который предстоит в довольно редком амплуа билингва, это необычный случай в мировой литературе поскольку мало кто из пишущих владеет двумя языками в одинаковом совершенстве", - сказал Сид.О творчестве автораРоссийский писатель Леонид Бахнов сравнил творчество двух выходцев из Абхазии –Фазиля Искандара и Даура Зантария, отметив, что каждый из них шел своим путем.Конференция продолжилась выступлением индийского поэта и переводчика Анила Джалвиджала, который сообщил, что у него есть переводческий опыт стихотворений Даура Зантария."Игорь Сид предложил перевести на хинди стихотворения Даура Зантария. Я взял и в тот же день перевел три стихотворения и послал ему, он был очень рад. У меня есть самый большой веб-сайт литературы на хинди, туда я выставил переводы стихотворений Даура Зантария, и очень много отзывов. Индийские читатели просили меня переводить абхазских поэтов, и у меня есть такое предложение – выпустить к 70-летию Зантария антологию абхазской поэзии на хинди. У меня Даур готов", - сказал переводчик.Литератор из России Владислав Отрошенко отметил, что Даур Зантария не только абхазский и российский писатель, а человек мировой культуры."Мне кажется наступил момент, когда о Дауре должна узнать вся Россия по-настоящему, потому что тот пул писателей, который сейчас издается, они немножко затмевают по-настоящему великие имена. Даур Зантария на мой взгляд, это писатель, который вышел далеко за пределы "абхазский писатель" или "русский писатель" – это безусловно писатель мирового уровня, мировой культуры", - подчеркнул Отрошенко.Как член президиума творческого совета Ассоциации писателей и издателей России Владислав Отрашенко выйдет с предложением провести конференцию, посвященную Дауру Зантария в год его 70-летия.После конференции в Национальной библиотеке, его участники отправятся в родовое село Даура Зантария, где покоится поэт и писатель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/kolkhidskiy-strannik-pamyati-daura-zantariya-1045920743.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/bolshoy-pisatel-i-ubiystvennyy-shutnik-pamyati-daura-zantariya-1039251289.html

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