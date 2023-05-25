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Последний звонок прозвенел в школах Абхазии
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии
В 2023 году последний звонок, по данным Министерства просвещения Абхазии, прозвенел в 153 школах. 25.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 – Sputnik, Асмат Цвижба. Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 25 мая.В Сухумской второй городской школе имени Александра Пушкина в 2023 году четыре класса окончили 96 выпускников, во второй класс перешли 136 человек.Торжественная линейка, на которой чествовали выпускников и первоклассников, прошла во дворе школы. С окончанием учебного года учеников поздравила директор Ирина Повирскер.Классный руководитель одного из выпускных классов школы Марина Давыдова также поздравила учеников, для которых, по ее словам, она стала "второй мамой"."У нас было все, и победы, и поражения, слезы и смех, первая любовь, которую я с вами прошла. Самое главное, что вы были хорошими людьми", - добавила она.Александр Афанасьев уже поступил в один из московских вузов на юридический факультет. По его словам, о профессии юриста он мечтал с детства."Очень рад, что подошли к концу эти 11 лет. Это было очень трудное время, особенно последний год, подготовка к экзаменам, поступление, но очень счастлив, что все подошло к концу", - отметил он.В 2023 году школы Абхазии окончили 1760 выпускников, среди них четверо претендентов на золотую медаль. В 2022 году школы республики окончили 1892 человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/put-v-160-let-yubiley-gorskoy-shkoly-otmetili-v-sukhume--1045955150.html
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школы, абхазия, образование, дети
школы, абхазия, образование, дети

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии

11:29 25.05.2023 (обновлено: 12:11 25.05.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В 2023 году последний звонок, по данным Министерства просвещения Абхазии, прозвенел в 153 школах.
СУХУМ, 25 – Sputnik, Асмат Цвижба. Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 25 мая.
В Сухумской второй городской школе имени Александра Пушкина в 2023 году четыре класса окончили 96 выпускников, во второй класс перешли 136 человек.
Торжественная линейка, на которой чествовали выпускников и первоклассников, прошла во дворе школы. С окончанием учебного года учеников поздравила директор Ирина Повирскер.
"За эти 11 лет мы стали одной семьей, родными. За эти годы, мы думаем, что воспитали хороших граждан нашей республики, за последний год мы удостоверились, что на наших старшеклассников можно положиться во всем. Я считаю, что мы вырастили добрых, отзывчивых и просто хороших людей", - сказала она.
Классный руководитель одного из выпускных классов школы Марина Давыдова также поздравила учеников, для которых, по ее словам, она стала "второй мамой".
"У нас было все, и победы, и поражения, слезы и смех, первая любовь, которую я с вами прошла. Самое главное, что вы были хорошими людьми", - добавила она.
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
© Sputnik / Марианна Кубрава Последний звонок во второй средней школе
Последний звонок во второй средней школе - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Последний звонок во второй средней школе
Александр Афанасьев уже поступил в один из московских вузов на юридический факультет. По его словам, о профессии юриста он мечтал с детства.
"Очень рад, что подошли к концу эти 11 лет. Это было очень трудное время, особенно последний год, подготовка к экзаменам, поступление, но очень счастлив, что все подошло к концу", - отметил он.
Празднование юбилея Сухумской школы №10 - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2023
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Путь в 160 лет: юбилей горской школы отметили в Сухуме
Вчера, 15:40
В 2023 году школы Абхазии окончили 1760 выпускников, среди них четверо претендентов на золотую медаль. В 2022 году школы республики окончили 1892 человека.
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