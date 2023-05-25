https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/posledniy-zvonok-prozvenel-v-shkolakh-abkhazii-1045977573.html

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии

В 2023 году последний звонок, по данным Министерства просвещения Абхазии, прозвенел в 153 школах. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 – Sputnik, Асмат Цвижба. Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 25 мая.В Сухумской второй городской школе имени Александра Пушкина в 2023 году четыре класса окончили 96 выпускников, во второй класс перешли 136 человек.Торжественная линейка, на которой чествовали выпускников и первоклассников, прошла во дворе школы. С окончанием учебного года учеников поздравила директор Ирина Повирскер.Классный руководитель одного из выпускных классов школы Марина Давыдова также поздравила учеников, для которых, по ее словам, она стала "второй мамой"."У нас было все, и победы, и поражения, слезы и смех, первая любовь, которую я с вами прошла. Самое главное, что вы были хорошими людьми", - добавила она.Александр Афанасьев уже поступил в один из московских вузов на юридический факультет. По его словам, о профессии юриста он мечтал с детства."Очень рад, что подошли к концу эти 11 лет. Это было очень трудное время, особенно последний год, подготовка к экзаменам, поступление, но очень счастлив, что все подошло к концу", - отметил он.В 2023 году школы Абхазии окончили 1760 выпускников, среди них четверо претендентов на золотую медаль. В 2022 году школы республики окончили 1892 человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/put-v-160-let-yubiley-gorskoy-shkoly-otmetili-v-sukhume--1045955150.html

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