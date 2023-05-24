https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/put-v-160-let-yubiley-gorskoy-shkoly-otmetili-v-sukhume--1045955150.html
Путь в 160 лет: юбилей горской школы отметили в Сухуме
Путь в 160 лет: юбилей горской школы отметили в Сухуме
Сухумская начальная Горская школа начала работать 160 лет назад, она открылась 4 апреля 1863 года. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T15:40+0300
2023-05-24T15:40+0300
2023-05-24T15:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятия, посвященные 160-летию Сухумской Горской школы (ныне Сухумской средней школы №10 – прим.) прошли в столице Абхазии в среду 24 мая.Празднование началось во дворе здания одного из старейших учебных заведений республики. Поздравить педагогический коллектив и учащихся школы пришли министр просвещения Инал Габлия, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители министерств и ведомств."Дорогие ученики, учителя, руководство Абхазии, поздравляю вас с сегодняшним праздником, 160 лет исполнилось школе имени Нестора Аполлоновича Лакоба. Желаю ученикам успешной сдачи предстоящих экзаменов, хочу поблагодарить всех, кто организовал этот праздник", - подчеркнул министр просвещения Инал Габлия.Директор Сухумской средней школы №10 Аида Кварчелия отметила, что Горская школа обучила и воспитала не одно поколение жителей Абхазии."История Абхазии и история Сухумской Горской школы с давних времен связаны между собой, школа воспитала много поколений людей. Великий сын абхазского народа Дмитрий Гулиа впервые начал обучение в школе на абхазском языке. Выпускником нашей школы является второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш", - сказала Кварчелия.Во время Отечественной войны народа Абхазии, выпускники школы встали на защиту своей Родины, 56 человек сложили свои головы за свободу республики, добавила директор.Празднование 160-летия Сухумской средней школы №10 продолжились в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Глава государства отметил весомый вклад учебного заведения в укрепление и развитие в республике образования, науки и культуры, он выразил уверенность в том, что этот созидательный труд будет продолжен и впредь.Сухумская начальная Горская школа начала работать 160 лет назад – 4 апреля 1863 года. Открытие горских школ на Кавказе во второй половине XIX века было важной частью имперской политики. Горские школы были открыты в городах Грозный, Усть-Лабинск, Майкоп и Сухум. Именно в горских школах росли и воспитывались те люди, которые впоследствии стали первой интеллигенцией среди представителей кавказских народов.Горская школа была открыта с пансионом на 40 человек, предназначавшаяся исключительно для детей абхазов. Попечителем школы был начальник Сухумского военного округа генерал-майор Шатилов.В 1923 году школе было присвоено имя Нестора Лакоба, которое она носит и сегодня. То здание, в котором сейчас размещена школа, было построено уже в советское время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html
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сухум, администрация города сухум, история, образование, абхазия
сухум, администрация города сухум, история, образование, абхазия
Путь в 160 лет: юбилей горской школы отметили в Сухуме
15:40 24.05.2023 (обновлено: 15:45 24.05.2023)
Сухумская начальная Горская школа начала работать 160 лет назад, она открылась 4 апреля 1863 года.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятия, посвященные 160-летию Сухумской Горской школы (ныне Сухумской средней школы №10 – прим.) прошли в столице Абхазии в среду 24 мая.
Празднование началось во дворе здания одного из старейших учебных заведений республики. Поздравить педагогический коллектив и учащихся школы пришли министр просвещения Инал Габлия, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители министерств и ведомств.
"Дорогие ученики, учителя, руководство Абхазии, поздравляю вас с сегодняшним праздником, 160 лет исполнилось школе имени Нестора Аполлоновича Лакоба. Желаю ученикам успешной сдачи предстоящих экзаменов, хочу поблагодарить всех, кто организовал этот праздник", - подчеркнул министр просвещения Инал Габлия.
Директор Сухумской средней школы №10 Аида Кварчелия отметила, что Горская школа обучила и воспитала не одно поколение жителей Абхазии.
"История Абхазии и история Сухумской Горской школы с давних времен связаны между собой, школа воспитала много поколений людей. Великий сын абхазского народа Дмитрий Гулиа впервые начал обучение в школе на абхазском языке. Выпускником нашей школы является второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш", - сказала Кварчелия.
Во время Отечественной войны народа Абхазии, выпускники школы встали на защиту своей Родины, 56 человек сложили свои головы за свободу республики, добавила директор.
"В школе учатся 1909 учеников, девять заслуженных учителей, 15 педагогов, которые обладают высшей категорией. Коллектив насчитывает 85 преподавателей, отрадным фактом является то, что более 30 учителей – это молодые специалисты", - сказала Кварчелия.
Празднование 160-летия Сухумской средней школы №10 продолжились в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.
Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания.
Глава государства отметил весомый вклад учебного заведения в укрепление и развитие в республике образования, науки и культуры, он выразил уверенность в том, что этот созидательный труд будет продолжен и впредь.
Сухумская начальная Горская школа начала работать 160 лет назад – 4 апреля 1863 года. Открытие горских школ на Кавказе во второй половине XIX века было важной частью имперской политики. Горские школы были открыты в городах Грозный, Усть-Лабинск, Майкоп и Сухум. Именно в горских школах росли и воспитывались те люди, которые впоследствии стали первой интеллигенцией среди представителей кавказских народов.
Горская школа была открыта с пансионом на 40 человек, предназначавшаяся исключительно для детей абхазов. Попечителем школы был начальник Сухумского военного округа генерал-майор Шатилов.
В 1923 году школе было присвоено имя Нестора Лакоба, которое она носит и сегодня. То здание, в котором сейчас размещена школа, было построено уже в советское время.