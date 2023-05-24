https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/put-v-160-let-yubiley-gorskoy-shkoly-otmetili-v-sukhume--1045955150.html

Путь в 160 лет: юбилей горской школы отметили в Сухуме

Путь в 160 лет: юбилей горской школы отметили в Сухуме

Сухумская начальная Горская школа начала работать 160 лет назад, она открылась 4 апреля 1863 года. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T15:40+0300

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятия, посвященные 160-летию Сухумской Горской школы (ныне Сухумской средней школы №10 – прим.) прошли в столице Абхазии в среду 24 мая.Празднование началось во дворе здания одного из старейших учебных заведений республики. Поздравить педагогический коллектив и учащихся школы пришли министр просвещения Инал Габлия, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители министерств и ведомств."Дорогие ученики, учителя, руководство Абхазии, поздравляю вас с сегодняшним праздником, 160 лет исполнилось школе имени Нестора Аполлоновича Лакоба. Желаю ученикам успешной сдачи предстоящих экзаменов, хочу поблагодарить всех, кто организовал этот праздник", - подчеркнул министр просвещения Инал Габлия.Директор Сухумской средней школы №10 Аида Кварчелия отметила, что Горская школа обучила и воспитала не одно поколение жителей Абхазии."История Абхазии и история Сухумской Горской школы с давних времен связаны между собой, школа воспитала много поколений людей. Великий сын абхазского народа Дмитрий Гулиа впервые начал обучение в школе на абхазском языке. Выпускником нашей школы является второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш", - сказала Кварчелия.Во время Отечественной войны народа Абхазии, выпускники школы встали на защиту своей Родины, 56 человек сложили свои головы за свободу республики, добавила директор.Празднование 160-летия Сухумской средней школы №10 продолжились в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Глава государства отметил весомый вклад учебного заведения в укрепление и развитие в республике образования, науки и культуры, он выразил уверенность в том, что этот созидательный труд будет продолжен и впредь.Сухумская начальная Горская школа начала работать 160 лет назад – 4 апреля 1863 года. Открытие горских школ на Кавказе во второй половине XIX века было важной частью имперской политики. Горские школы были открыты в городах Грозный, Усть-Лабинск, Майкоп и Сухум. Именно в горских школах росли и воспитывались те люди, которые впоследствии стали первой интеллигенцией среди представителей кавказских народов.Горская школа была открыта с пансионом на 40 человек, предназначавшаяся исключительно для детей абхазов. Попечителем школы был начальник Сухумского военного округа генерал-майор Шатилов.В 1923 году школе было присвоено имя Нестора Лакоба, которое она носит и сегодня. То здание, в котором сейчас размещена школа, было построено уже в советское время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160515/1018215391.html

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