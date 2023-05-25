https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-maya-1045992250.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 мая

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T17:55+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В пятницу, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии