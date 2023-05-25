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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 мая
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона. 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T17:55+0300
2023-05-25T17:55+0300
2023-05-25T17:56+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В пятницу, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 мая
17:55 25.05.2023 (обновлено: 17:56 25.05.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В пятницу, 26 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.