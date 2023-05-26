Другая планета: абхазские журналисты приняли участие в проекте SputnikPro в Москве
© Sputnik / Нина ЗотинаАртем Буфтяк
© Sputnik / Нина Зотина
Лекции в рамках проекта SputnikPro проходят в разных странах ближнего зарубежья, в том числе и в Абхазии. На них лучшие российские и иностранные медиаменеджеры, эксперты и журналисты делятся своим опытом с коллегами.
Сотрудники абхазских СМИ восхитились первой серией мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" для журналистов из стран ближнего зарубежья, которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на этой неделе.
Sputnik, Михаил Воробьев
Ранее мастер-классы в рамках программы SputnikPro проходили в мультимедийных центрах Sputnik: туда с лекциями и семинарами приезжали ведущие специалисты медиагруппы "Россия сегодня".
Уникальность проекта "SputnikPro на Зубовском" – в том, что участники семинаров приехали на площадку медиагруппы, чтобы на месте познакомиться с новейшими достижениями в области медиа.
В первой серии мастер-классов приняли участие 12 журналистов и общественных деятелей из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Южной Осетии. Из Сухума в Москву приехали SMM-менеджер агентства "Апсныпресс" Алина Гамгия и журналист газеты "Республика Абхазия" Эсма Арджения.
© Sputnik / Нина ЗотинаМастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
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© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik / Нина ЗотинаМастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
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© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik / Нина ЗотинаМастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
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© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik / Нина ЗотинаМастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
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© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik / Нина ЗотинаАртем Буфтяк
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© Sputnik / Нина Зотина
Артем Буфтяк
1/5
© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
2/5
© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
3/5
© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
4/5
© Sputnik / Нина Зотина
Мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
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© Sputnik / Нина Зотина
Артем Буфтяк
В течение пяти рабочих дней коллеги расширяли свои знания о создании мультимедийного контента, привлечении трафика на ресурсы, а также использовании в журналистике нейросетей и беспилотников.
"С учетом спикеров и людей, которые будут выступать перед вами и рассказывать какие-то профессиональные вещи, я могу сказать, что это одни из самых сильных людей в агентстве, которые занимаются тем или иным направлением. Поэтому, думаю, вам это будет интересно и полезно, и вы сможете использовать все это в своей работе", – обратился к гостям в первый день занятий заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.
Коллегам показали пресс-центр агентства, включая тот зал, где в 1991 году общались с журналистами члены ГКЧП. Сейчас его не узнать – на месте старого мрачного зала сейчас оснащенное по последнему слову техники помещение. Также участники мастер-класса посетили с экскурсией и студию телеканала RT.
"Как будто не в Москве побывала, а на другой планете", – поделилась впечатлениями от телестудии Алина Гамгия с корреспондентом Sputnik.
На одном из занятий, гости, надев VR-шлемы, впервые побывали в разработанной сотрудниками агентства виртуальной реальности. Как рассказал коллегам шеф-редактор спецпроекта Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Артем Буфтяк, в будущем подобная технология может применяться в журналистике, а создание программ для нее уже не будет столь сложным и дорогостоящим.
"Как и любая технология, оно будет становиться дешевле, будет появляться больше специалистов. Поэтому лет через десять, скорее всего, вам студент какого-нибудь местного IT-факультета за "Сникерс" и $5 сделает проект приблизительно такого же уровня, как сегодня у нас", – спрогнозировал он.
В последний день занятий участники защитили практические задания и получили сертификаты.
"Больше всего мне понравилось, когда рассказывали про искусственный интеллект, про виртуальную реальность. Это наше будущее, от которого нам не уйти, поэтому хотелось бы, чтобы наша страна тоже развивалась в этом направлении", – отметила журналист газеты "Республика Абхазия" Эсма Арджения.
По ее словам, находиться в виртуальной реальности было крайне необычно и безумно интересно.
"Такие серии занятий нужно проводить почаще, потому что нельзя никогда останавливаться на достигнутом, необходимо развиваться", – отметила она.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Абхазии до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.