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Другая планета: абхазские журналисты приняли участие в проекте SputnikPro в Москве

Другая планета: абхазские журналисты приняли участие в проекте SputnikPro в Москве

Лекции в рамках проекта SputnikPro проходят в разных странах ближнего зарубежья, в том числе и в Абхазии. На них лучшие российские и иностранные... 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T20:27+0300

2023-05-26T20:27+0300

2023-05-26T20:27+0300

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Сотрудники абхазских СМИ восхитились первой серией мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" для журналистов из стран ближнего зарубежья, которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на этой неделе.Sputnik, Михаил ВоробьевРанее мастер-классы в рамках программы SputnikPro проходили в мультимедийных центрах Sputnik: туда с лекциями и семинарами приезжали ведущие специалисты медиагруппы "Россия сегодня". В первой серии мастер-классов приняли участие 12 журналистов и общественных деятелей из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Южной Осетии. Из Сухума в Москву приехали SMM-менеджер агентства "Апсныпресс" Алина Гамгия и журналист газеты "Республика Абхазия" Эсма Арджения.В течение пяти рабочих дней коллеги расширяли свои знания о создании мультимедийного контента, привлечении трафика на ресурсы, а также использовании в журналистике нейросетей и беспилотников."С учетом спикеров и людей, которые будут выступать перед вами и рассказывать какие-то профессиональные вещи, я могу сказать, что это одни из самых сильных людей в агентстве, которые занимаются тем или иным направлением. Поэтому, думаю, вам это будет интересно и полезно, и вы сможете использовать все это в своей работе", – обратился к гостям в первый день занятий заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.Коллегам показали пресс-центр агентства, включая тот зал, где в 1991 году общались с журналистами члены ГКЧП. Сейчас его не узнать – на месте старого мрачного зала сейчас оснащенное по последнему слову техники помещение. Также участники мастер-класса посетили с экскурсией и студию телеканала RT."Как будто не в Москве побывала, а на другой планете", – поделилась впечатлениями от телестудии Алина Гамгия с корреспондентом Sputnik.На одном из занятий, гости, надев VR-шлемы, впервые побывали в разработанной сотрудниками агентства виртуальной реальности. Как рассказал коллегам шеф-редактор спецпроекта Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Артем Буфтяк, в будущем подобная технология может применяться в журналистике, а создание программ для нее уже не будет столь сложным и дорогостоящим."Как и любая технология, оно будет становиться дешевле, будет появляться больше специалистов. Поэтому лет через десять, скорее всего, вам студент какого-нибудь местного IT-факультета за "Сникерс" и $5 сделает проект приблизительно такого же уровня, как сегодня у нас", – спрогнозировал он.В последний день занятий участники защитили практические задания и получили сертификаты."Больше всего мне понравилось, когда рассказывали про искусственный интеллект, про виртуальную реальность. Это наше будущее, от которого нам не уйти, поэтому хотелось бы, чтобы наша страна тоже развивалась в этом направлении", – отметила журналист газеты "Республика Абхазия" Эсма Арджения.По ее словам, находиться в виртуальной реальности было крайне необычно и безумно интересно."Такие серии занятий нужно проводить почаще, потому что нельзя никогда останавливаться на достигнутом, необходимо развиваться", – отметила она.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Абхазии до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

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