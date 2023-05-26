https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/goskomsporta-obyavil-o-provedenii-konkursa-sredi-selskoy-molodezhi-1046026040.html

Госкомспорта объявил о проведении конкурса среди сельской молодежи

Госкомспорта объявил о проведении конкурса среди сельской молодежи

Цель конкурса – выявление и поддержка сельской молодежи, которая занимается предпринимательством и продвигает идеи трудолюбия и патриотизма. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T19:33+0300

2023-05-26T19:33+0300

2023-05-26T19:33+0300

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту объявил о приеме заявок на Республиканский конкурс среди сельской молодежи "Ҳалшара" ("Наш потенциал" - прим.ред). Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-Оглы."В бюджете Госкомспорта на 2023 год предусмотрено три миллиона рублей на выполнение социальных проектов. Мы обсуждали, как лучше и эффективнее использовать эти средства, и решили поддержать молодежь, которая проживает в сельской местности. В селах Абхазии есть много талантливой и предприимчивой молодежи. Есть люди, которые занимаются изготовлением различных предметов, отражающих национальную культуру. Например, те, кто работает в кузнице, или делает предметы быта - корзины или музыкальные инструменты", - подчеркнул он.Молодежь, занимающаяся различными видами ремесел, нуждается в поддержке, поэтому Госкомспорта решил оказать помощь сельчанам."Мы хотим организовать ярмарку для туристов, на которой будут представлены предметы, связанные с сельским хозяйством, культурой, музыкой. Сейчас мы будем отбирать молодежь для участия в конкурсе, будем рассказывать им об условиях участия. Мы не будем выдавать им наличные деньги, будем приобретать для них необходимое оборудование", - сообщил Кара-Осман-Оглы.Цель конкурса – выявление и поддержка сельской молодежи, которая занимается национальным предпринимательством, для улучшения уровня жизни в селе и продвижения идей трудолюбия и патриотизма в молодежной среде.Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в сельской местности. Заявки принимаются до 8 июня. Максимальная запрашивая сумма не должна превышать 200 тысяч рублей.Конкурс будет проходить с 11 мая по 8 августа 2023 года. С 11 мая по 8 июня будет осуществляться прием заявок, с 8 июня по 8 августа пройдет полное финансирование победителей конкурса. Финал конкурса состоится 26 августа, тогда же пройдет торжественное представление победителей и предметов, которые они изготовляют.С положением и заявочным листом конкурса можно ознакомиться на сайте Госкомитета gosmolsport@mail.ru в разделе "Документы".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/okarina-zub-mamonta-i-bumazhnaya-loza-yarmarka-narodnogo-tvorchestva-v-novom-afone-1045685421.html

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