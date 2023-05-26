https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/minoborony-rossii-ssha-ischut-sposoby-voennogo-primeneniya-biotekhnologiy-1046004045.html

Минобороны России: США ищут способы военного применения биотехнологий

Минобороны России: США ищут способы военного применения биотехнологий

Разработкой компонентов биологического оружия для Пентагона, по заявлению Минобороны, занимаются лаборатории по всему миру, в том числе и на Украине. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T15:35+0300

2023-05-26T15:35+0300

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Стратегия Соединенных Штатов Америки в области биопроизводства, разработанная Пентагоном, нацелена на поиск способов применения биологического оружия в ходе военных конфликтов. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составит порядка 90 млрд. долларов. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории", - сказал Кириллов.Он добавил, что США активизировали свою военно-биологическую деятельность в странах постсоветского пространства. Там они, прикрываясь решением гуманитарных проблем, собирают образцы возбудителей особо опасных инфекций, характерных для этих регионов - сибирской язвы, чумы, туляремии.Кириллов пояснил, что в США вирусы и болезни изучают 25 лабораторий. Еще три строится, а в обозримом будущем планируется открыть еще 18, в том числе за пределами американской территории.Так, заявил генерал-лейтенант, Минобороны совместно с ФСБ и Россельхознадзором подтвердили факты сбора и паспортизации штаммов птичьего гриппа, в том числе штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может составлять 40% (при том, что летальность COVID-19 - всего 10%).К исследованиям болезни были причастны и сотрудники Харьковского института ветеринарной медицины, они, по словам Кириллова, оценивали условия, при которых инфекции могут стать неуправляемым, нанести странам экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности."На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три миллиарда евро. С начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах", - заявил Кириллов.Он добавил, что эти факты подтверждают, что США разрабатывают компоненты биологического оружия в других странах, в том числе и на Украине, и Минобороны России продолжит изучать эту деятельность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/koshkin-teper-mir-znaet-chto-bioissledovaniya-ssha-razvivayutsya-protiv-chelovechestva--1044785166.html

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