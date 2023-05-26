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Парламент Абхазии обратился к гражданам в преддверии митинга 30 мая
Парламент Абхазии обратился к гражданам в преддверии митинга 30 мая
Народный митинг несогласных с политикой, которую проводят власти Абхазии, пройдет в Сухуме 30 мая. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T12:32+0300
2023-05-26T12:32+0300
2023-05-26T12:32+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло проект обращения к гражданам в преддверии митинга, который состоится во вторник, 30 мая. В документе выражается озабоченность парламентариев из-за напряженной общественно-политической ситуации в стране. Депутаты призывают граждан проявлять бдительность и благоразумие и в своих действиях руководствоваться законодательством республики. Политический партии и общественные организации должны будут не допускать дестабилизации общественной обстановки в республике, а органы государственной власти в рамках своих полномочий - обеспечить правопорядок, защиту прав и свобод граждан, а также принимать меры по недопущению антиконституционных действий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/miting-nesoglasnykh-s-politikoy-vlasti-proydet-v-sukhume-1045750893.html
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абхазия, народное собрание абхазии, новости
абхазия, народное собрание абхазии, новости
Парламент Абхазии обратился к гражданам в преддверии митинга 30 мая
Народный митинг несогласных с политикой, которую проводят власти Абхазии, пройдет в Сухуме 30 мая.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло проект обращения к гражданам в преддверии митинга, который состоится во вторник, 30 мая.
В документе выражается озабоченность парламентариев из-за напряженной общественно-политической ситуации в стране.
Депутаты призывают граждан проявлять бдительность и благоразумие и в своих действиях руководствоваться законодательством республики.
Политический партии и общественные организации должны будут не допускать дестабилизации общественной обстановки в республике, а органы государственной власти в рамках своих полномочий - обеспечить правопорядок, защиту прав и свобод граждан, а также принимать меры по недопущению антиконституционных действий.