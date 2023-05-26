https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/predotvraschen-terakt-v-gelendzhike-1046006379.html
Предотвращен теракт в Геленджике
Предотвращен теракт в Геленджике
В отношении 42-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса в России. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T13:15+0300
2023-05-26T13:15+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", - говорится в сообщении.Задержанный также указал на тайник в близлежащем лесу, в котором скрывал самодельное взрывное устройство. Кроме того, по месту жительства россиянина обнаружили компоненты для изготовления бомбы, а также инструкции из интернет-сообществ, которые администрируют члены украинских нацформирований.Террорист заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/fsb-predotvratila-terakty-ukrainskikh-spetssluzhb-na-rossiyskikh-aes-1045964557.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, краснодарский край
россия, новости, краснодарский край
Предотвращен теракт в Геленджике
В отношении 42-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса в России.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Геленджике. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
"В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", - говорится в сообщении.
Задержанный также указал на тайник в близлежащем лесу, в котором скрывал самодельное взрывное устройство. Кроме того, по месту жительства россиянина обнаружили компоненты для изготовления бомбы, а также инструкции из интернет-сообществ, которые администрируют члены украинских нацформирований.
Террорист заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.