Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/predotvraschen-terakt-v-gelendzhike-1046006379.html
Предотвращен теракт в Геленджике
Предотвращен теракт в Геленджике
В отношении 42-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса в России. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T13:15+0300
2023-05-26T13:15+0300
россия
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038637013_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_52aa166cbca3e7368a320068dec646b3.jpg
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", - говорится в сообщении.Задержанный также указал на тайник в близлежащем лесу, в котором скрывал самодельное взрывное устройство. Кроме того, по месту жительства россиянина обнаружили компоненты для изготовления бомбы, а также инструкции из интернет-сообществ, которые администрируют члены украинских нацформирований.Террорист заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/fsb-predotvratila-terakty-ukrainskikh-spetssluzhb-na-rossiyskikh-aes-1045964557.html
россия
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038637013_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_9edd5c45cc3f554b4d135220aa39b851.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, краснодарский край
россия, новости, краснодарский край

Предотвращен теракт в Геленджике

13:15 26.05.2023
© Sputnik / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность группы граждан по финансированию террористов
ФСБ РФ пресекла деятельность группы граждан по финансированию террористов - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / ФСБ РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В отношении 42-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса в России.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", - говорится в сообщении.
Задержанный также указал на тайник в близлежащем лесу, в котором скрывал самодельное взрывное устройство. Кроме того, по месту жительства россиянина обнаружили компоненты для изготовления бомбы, а также инструкции из интернет-сообществ, которые администрируют члены украинских нацформирований.
Террорист заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
ФСБ РФ задержала подозреваемого в госизмене в Хабаровском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
Вчера, 10:55
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0