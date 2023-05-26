https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-maya-1046016887.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 27 и 28 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 27 и 28 мая
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T19:01+0300
2023-05-26T19:01+0300
2023-05-26T19:01+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды от +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 27 и 28 мая
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды от +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 60-80%.