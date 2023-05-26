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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-khraneniya-boepripasov-dlya-vsu-1046017512.html
Российские войска уничтожили места хранения боеприпасов для ВСУ
Российские войска уничтожили места хранения боеприпасов для ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T17:49+0300
2023-05-26T17:49+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Российские войска нанесли групповой высокоточный удар оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении российские войска пресекли действия двух групп диверсантов. Всего на этом направлении противник за сутки потерял до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б".На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30. На Донецком направлении - до 190 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-30, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, на Херсонском направлении - до 30 бойцов, пять автомобилей, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Акация". Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России за прошедшие сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ". Средства ПВО России перехватили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности "Storm Shadow", уничтожили двадцать украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/minoborony-rossii-ssha-ischut-sposoby-voennogo-primeneniya-biotekhnologiy-1046004045.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/voennaya-pomosch-nato-kievu-britanskiy-uran-nad-varshavoy-1045961236.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили места хранения боеприпасов для ВСУ

17:49 26.05.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Российские войска нанесли групповой высокоточный удар оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении российские войска пресекли действия двух групп диверсантов. Всего на этом направлении противник за сутки потерял до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б".
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30. На Донецком направлении - до 190 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-30, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, на Херсонском направлении - до 30 бойцов, пять автомобилей, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Акация".
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Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России за прошедшие сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ".
Средства ПВО России перехватили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности "Storm Shadow", уничтожили двадцать украинских беспилотников.
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