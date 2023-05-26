https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/stala-izvestnaya-predpolozhitelnaya-data-otkrytiya-sukhumskogo-basseyna-1046013117.html
Стала известная предположительная дата открытия сухумского бассейна
Стала известная предположительная дата открытия сухумского бассейна
Официальное открытие сухумского олимпийского бассейна после реконструкции состоялось в июле 2022 года. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T18:26+0300
2023-05-26T18:26+0300
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие сухумского олимпийского бассейна ожидается в середине июня, рассказал в интервью радио Sputnik директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.По словам Юрченко, в этом году в бассейне есть изменения - были установлены дорожки, часы, компания купила робот-пылесос для очистки дна.Директор "Аквастроя" выразил надежду на то, что количество посетителей этим летом будет не ниже прошлогодних показателей. Он добавил, что, если желающих поплавать в бассейне будет больше ожидаемого, то есть того, что придется вводить ограничения по времени.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести их в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/yurchenko-o-rabote-basseyna-v-sukhume-zavisit-ot-pogody-1045978140.html
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сухум, абхазия, новости
Стала известная предположительная дата открытия сухумского бассейна
Официальное открытие сухумского олимпийского бассейна после реконструкции состоялось в июле 2022 года.
СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Асмат Цвижба.
Открытие сухумского олимпийского бассейна ожидается в середине июня, рассказал в интервью радио Sputnik
директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.
Он объяснил, что запуск объекта зависит от погодных условий. Открыть бассейн можно будет тогда, когда температура воды достигнет 23 градусов. Пока что, добавил Юрченко, вода прохладная - всего 19 градусов.
По словам Юрченко, в этом году в бассейне есть изменения - были установлены дорожки, часы, компания купила робот-пылесос для очистки дна.
Директор "Аквастроя" выразил надежду на то, что количество посетителей этим летом будет не ниже прошлогодних показателей. Он добавил, что, если желающих поплавать в бассейне будет больше ожидаемого, то есть того, что придется вводить ограничения по времени.
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.
В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".
За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести их в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.
Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.