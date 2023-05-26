https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/stala-izvestnaya-predpolozhitelnaya-data-otkrytiya-sukhumskogo-basseyna-1046013117.html

Стала известная предположительная дата открытия сухумского бассейна

Стала известная предположительная дата открытия сухумского бассейна

Официальное открытие сухумского олимпийского бассейна после реконструкции состоялось в июле 2022 года. 26.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-26T18:26+0300

2023-05-26T18:26+0300

2023-05-26T18:26+0300

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие сухумского олимпийского бассейна ожидается в середине июня, рассказал в интервью радио Sputnik директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.По словам Юрченко, в этом году в бассейне есть изменения - были установлены дорожки, часы, компания купила робот-пылесос для очистки дна.Директор "Аквастроя" выразил надежду на то, что количество посетителей этим летом будет не ниже прошлогодних показателей. Он добавил, что, если желающих поплавать в бассейне будет больше ожидаемого, то есть того, что придется вводить ограничения по времени.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести их в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/yurchenko-o-rabote-basseyna-v-sukhume-zavisit-ot-pogody-1045978140.html

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