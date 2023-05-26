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https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/vneseny-izmeneniya-v-soglashenie-o-sotsioekonomicheskom-razvitii-abkhazii-na-2022-2025-gody-1046004250.html
Внесены изменения в соглашение о социоэкономическом развитии Абхазии на 2022-2025 годы
Внесены изменения в соглашение о социоэкономическом развитии Абхазии на 2022-2025 годы
Ратифицированный протокол утверждает значения средней зарплаты абхазских госслужащих на 2023 год. 26.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-26T11:48+0300
2023-05-26T11:48+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Протокол направлен на исполнение пункта 3 статьи 6 раздела ІІ соглашения. Согласно ему стороны каждый год подписывают отдельный протокол в целях установления целевых значений средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии.Вносимые протоколом изменения направлены на утверждение значений средней зарплаты абхазских госслужащих в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-o-sodeystvii-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1043392153.html
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абхазия, парламент абхазии, новости

Внесены изменения в соглашение о социоэкономическом развитии Абхазии на 2022-2025 годы

11:48 26.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание в Кабмине
Заседание в Кабмине - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ратифицированный протокол утверждает значения средней зарплаты абхазских госслужащих на 2023 год.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
Протокол направлен на исполнение пункта 3 статьи 6 раздела ІІ соглашения. Согласно ему стороны каждый год подписывают отдельный протокол в целях установления целевых значений средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии.
Вносимые протоколом изменения направлены на утверждение значений средней зарплаты абхазских госслужащих в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.
Заседание в парламенте 29-12-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2022
В Абхазии
Парламент ратифицировал Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
29 декабря 2022, 12:09
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