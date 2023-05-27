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"Рекордный обвал": в США приготовились к неизбежному

"Рекордный обвал": в США приготовились к неизбежному

Ситуация с неподъемным американским госдолгом опять выходит из-под контроля. Продолжать заимствования не позволяет потолок. 27.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-27T14:45+0300

2023-05-27T14:45+0300

2023-05-27T14:45+0300

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От конгресса требуют в очередной раз его поднять. Если к июню этого не сделают, страну ждет дефолт — впервые с 1979-го. По прогнозу Белого дома, фондовый рынок в этом случае рухнет на 45 процентов. Экономика готовится к коллапсу. В хитросплетениях американской экономики для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская. Пробил потолокНовый рекорд — 31,8 триллиона долларов. Потолок — 31,4 триллиона. Минфин применил чрезвычайные меры для продолжения операций, а Белый дом призвал конгресс скорректировать законодательство. Это стало предметом торга между республиканцами и демократами.Доходность трежерис (долговых обязательств правительства США) резко подскочила: инвесторы требуют премии из-за отсутствия долговой сделки.Удар по всем секторамКак предупредил Совет экономических консультантов Белого дома, дефолт обернется 45-процентным обвалом американского фондового рынка. Это приведет к глубокой рецессии, сравнимой с 2008 годом.Аналитики констатируют: фондовый рынок стоит на перепутье, риски достаточно высоки.Ряд опережающих индикаторов указывает на замедление экономики и сохранение этой тенденции в обозримой перспективе, отмечает управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев."Сокращение мировой торговли и массовые проблемы у региональных американских банков сделают кредиты для малого и среднего бизнеса менее доступными. В то же время все еще высокая инфляция удержит ФРС от смягчения монетарной политики. Негативную динамику покажут акции всех секторов экономики", — подчеркивает аналитик.Столь мощное потрясение, как дефолт, не обойдется без последствий."Инфляция взлетит, доллар рухнет. Крупнейшие держатели облигаций США, такие как Китай, Япония и Великобритания, станут распродавать их по бросовым ценам. Весь мир побежит из долларовых активов. Скорее всего, в золото", — описывает наиболее мрачный сценарий Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Проблемы для всехТяжелые времена при таком развитии событий ждут всю мировую экономику."Обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. Возникнут проблемы у Китая — крупнейшего торгового партнера США. Спрос на российские энергоресурсы упадет. Рубль тоже не удержится. Всем развивающимся рынкам придется несладко", — предупреждает Мильчакова.Но вероятность такого сценария все же мала: аналитики дают не более 0,5 процента. Как только долг достигает потолка, его обычно поднимают — и заимствования продолжают расти как снежный ком.Снижение рейтингаАмериканский долг сейчас — 120 процентов ВВП. В 2024-м, по прогнозу МВФ, будет 125, в 2025-м — 129, в 2028-м — 136.Среди ключевых причин этого называют и снижение налогов, и военные расходы, и рецессию, и пандемию, и, наконец, экономическую политику Байдена.Агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA в список наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом. Это означает возможное понижение рейтинга страны.Крупнейшее аналитическое агентство Китая CCXI уже понизило суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+.Обострившиеся противоречия между двумя партиями усложняют принятие решения по потолку госдолга, пояснили в агентстве. И отметили, что из-за продолжающегося банковского кризиса федеральная система сталкивается с трудностями при выборе курса, усугубляется и экономическая нестабильность.Теряет авторитетВсе это явно не добавляет привлекательности американским гособлигациям и доллару. Поэтому он стремительно теряет авторитет и в мировой торговле, и в золотовалютных резервах.По данным SWIFT, в международных расчетах в январе на доллар приходилось 40,12 процента. А в резервах, по оценкам МВФ, — 58,36 — минимум за 27 лет.В том, что переход всего мира на децентрализованную и независимую от доллара систему ускорится, уже никто не сомневается. Появятся наднациональные деньги, в частности, у БРИКС. Возможно, электронные. Ускорится запуск государственных цифровых валют, среди которых и рубль.Пока же в Вашингтоне рассматривают разные варианты преодоления кризиса, в том числе экзотические. Как говорится в докладе Росконгресса "Жизнь взаймы: перспектива дефолта США", в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Таким образом от "печатного станка" перейдут к "чеканному". Минфин в лице Джанет Йеллен отвергает такое решение. Но, как отмечают авторы исследования, альтернатив все меньше.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/defolt-podkralsya-nezametno-ukraina-otvetit-za-dollar-1045951292.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/ekonomist-o-podorozhanii-dollara-amerikanskaya-ekonomika-razrushaetsya--1045884442.html

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