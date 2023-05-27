https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rossiyskie-speleologi-nashli-v-abkhazii-17-novykh-pescher-s-nachala-goda-1046028640.html

Российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер с начала года

Российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер с начала года

Многие из пещер небольшие - не более 15 метров. Но есть и глубокие - до 60 метров, имеющие собственные подземные реки 27.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-27T09:00+0300

2023-05-27T09:00+0300

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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. С начала 2023 года спелеологи из России нашли в Абхазии 17 новых пещер. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.“Эти реки впадают в карстовый источник Репруа. Карстовый источник Репруа берет свое начало в глубочайших пещерах Абхазии и мира - Крубера, Куйбышевской и других. Мы считаем, что пещерная система, которую мы пытаемся найти в бывшем поселке Джарназ, это интересное направление”, - подчеркнул Самохин.Открытия представляют интерес не только с точки зрения науки, но и с точки зрения экологии. По словам Самохина, в Абхазии много рек, но есть поселки, в которых воды не хватает."Понимание того, как формируется вода, где ее подземные пути, это важно, нужно понять подземную гидросистему с точки зрения науки. Есть много исчезающих рек, которые уходят под землю. Они могут пропасть в одном месте и выйти в совершенно другом. Это также важно изучить с точки зрения экологической безопасности”, - отметил ученый.Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, которых находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.Российские спелеологи намерены продолжить свои исследования в Гагрском районе. По мнению Самохина, есть даже вероятность найти пещеру, которая окажется глубже, чем пещера Веревкина, которая считается глубочайшей в мире.Проект по исследованию и поиску пещер в Абхазии был запущен летом 2022 года совместно с Русским географическим обществом, Российским союзом спелеологов и Государственным комитетом Абхазии по экологии.Вместе с МЧС и Академией наук Абхазии специалисты провели научный эксперимент по окрашиванию подземных вод. В горном массиве Арбаика в пещеры Крубера, Веревкина и Дзоу были запущены трассеры (красители - ред.), а на побережье были поставлены ловушки для поиска красителей. Это важно для понимания того, как работает подземная гидросистема.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/klub-nachinayuschikh-speleologov-imeni-givi-smyr-poyavilsya-v-novom-afone-1045690046.html

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