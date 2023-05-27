https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/smotrovuyu-s-prozrachnym-polom-postroyat-v-bzybskom-uschele-1046028177.html

Смотровую с прозрачным полом построят в Бзыбском ущелье

Смотровую с прозрачным полом построят в Бзыбском ущелье

Строительство смотровой площадки со стеклянным полом в Бзыбском ущелье началось в сентябре 2022 года и завершится в конце июня 2023 года. 27.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Смотровую площадку с прозрачным полом откроют на 13-м километре дороги вдоль Бзыбского ущелья. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал один из авторов проекта, частный предприниматель Астамур Джения.По словам Джения, завершить строительство планируют к концу июня. Помимо смотровой площадки, бизнесмены намерены облагородить прилегающую территорию с помощью дизайнера - положить брусчатку и установить освещение. Общая стоимость проекта составит около 12 миллионов рублей.Как уточнил прораб объекта Юнус Маджидов, ширина моста, ведущего к смотровой площадке, составляет шесть метров, длина - 52 метра. Площадь смотровой - около 65 квадратных метров. Напольная часть объекта будет состоять из трех слоев каленого стекла толщиной в сантиметр каждый."Там будет реверсное движение. То есть, вход будет по одной пешеходной дорожке, а выход - по другой. Они по 1,2 метра в ширину. Это нужно для удобства посетителей. Строительство такого объекта - дело непростое. Пришлось возвести бетонную опору высотой 14,5 метров и плюс к этому, сама конструкция высотой 1,7 метра", - рассказал он.Маджидов добавил, что из-за сложности рельефа многие виды работ пришлось выполнить вручную, а для установки конструкции наняли строительный кран. Для возведения площадки понадобилось 120 кубометров бетона и 26 тонн металла.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/dvukhyarusnye-parkovki-mogut-postroit-v-ritsinskom-parke-1045383308.html

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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