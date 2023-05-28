https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/golubichnye-plany-chto-mozhet-zamenit-abkhazskiy-mandarin-1046041425.html

Голубичные планы: что может заменить абхазский мандарин

Голубичные планы: что может заменить абхазский мандарин

В селе Хумушкур Галского района в 2022 году приступили к созданию плантации голубики. 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T15:20+0300

2023-05-28T15:20+0300

2023-05-28T17:35+0300

в абхазии

галский район

голуби

абхазия

экономика

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/19/1045987809_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_3889cdf39e1c962492e77044c477bc4e.jpg

Съемочная группа Sputnik познакомилась с ягодным бизнесом и узнала, как "заставить" саженцы дать хороший урожай.В советское время в селе Хумушкур, как и во многих других селах восточной Абхазии, выращивали чай, поля были засеяны различными сортами культуры, которую экспортировали во все республики СССР. Бывшие плантации превратились в лес, жилые дома мелькают редко, состояние дороги желает оставлять лучшего.Асмат Цвижба, Sputnik.Как абхазский мандаринЗдесь среди зарослей год назад учредитель компании ООО "Органик-Агро" Лесик Авидзба вместе с партнерами решил высадить плантацию голубики.Молодой человек рассказывает, что рассматривал варианты для будущего бизнеса, строить гостиницу он не хотел и решил заняться сельским хозяйством. В интернете он наткнулся на информацию о технологиях выращивания голубики и решил, что ягода может стать новой "визитной карточкой" Абхазии.В Галском районе предпринимателю был выделен участок, который принялись обрабатывать в 2022 году. Из Европы были завезены четыре сорта ягоды - bluegold, legacy, duke, o`neal. Всего на 20 гектарах высажено 65 000 саженцев, один куст в среднем при благоприятных условиях дает от трех до пяти килограмм голубики.При должном уходе кусты голубики могут давать плоды 40-50 лет. Ягода не любит излишней влаги, не "терпит" зарослей поблизости, предпочитает содержание торфа в земле.На плантации пытаются исполнять все "капризы" голубики: построены отдельные резервуары, где хранится вода, которая проходит через специальные фильтры и затем осуществляется капельное орошение. Дважды в год кусты необходимо обрабатывать препаратами от болезней.Сажать ягоду можно с сентября по декабрь и с марта до конца мая. Первые плоды появляются уже в первой половине июня, раньше, чем в других местах, так как позволяет теплый климат.Расчеты и экспортЭтот год для плантации станет пробным, владельцы не планируют продавать первый урожай, а вот в следующем году по расчетам ожидается до десяти тонн урожая. Полный урожай плантация, по словам Авидзба, даст в течение пяти лет.Сейчас на плантации работают ежедневно до десяти человек, но при сборе урожая, как отметил Авидзба, понадобятся 200-250 человек. Бизнесмен планирует привлекать к сбору местных жителей, так как, по его словам, они не брезгуют работой, а наоборот благодарны возможности получать достойную зарплату в селе. Кроме того, голубика хорошее подспорье для бюджета района, в месяц предприятие платит около 450 000 рублей в качестве налогов.В плантацию владельцы уже вложили 55 миллионов рублей, в этом году будет закуплена техника и проведены работы на еще примерно 15 миллионов рублей. По расчетам предпринимателей бизнес при полном урожае должен окупить себя примерно через семь лет.Сейчас голубика попадает на российский рынок из Белоруссии, Марокко, Перу, Сербии, Чили, Грузии. Авидзба надеется, что абхазская голубика также завоюет российского потребителя, так как, по его мнению, ягода, выращенная в Абхазии, будет отличаться не только качеством и выгодной ценой, но и натуральным вкусом без примесей химикатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/yagoda-nastroeniya-klubnichnyy-nesezon-v-abkhazii-1039161113.html

галский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

галский район, голуби, абхазия, экономика, бизнес