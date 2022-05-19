Ягода настроения: клубничный несезон в Абхазии
14:01 19.05.2022 (обновлено: 14:26 19.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
По данным исследования Торгово-промышленной палаты Абхазии, в республике в 2022 году сократился объем клубники. Если в 2021 году собрали две тысячи тонн, то в этом сезоне ожидается всего 1,2 тысячи тонн.
О том, что стало причиной сокращения урожая, с какими сложностями столкнулись фермеры, читайте в материале Sputnik.
– Земли много, тут идешь и идешь, непросто добраться до участка с клубникой, – говорит фермер Альбина Чамян из села Кацикыт.
Загорелая женщина ведет за собой съемочную группу на клубничные плантации.
– Я уже давно загорела, невестка дала крем специальный, но один день мажу, другой день забываю, – говорит она.
– Наверное, непросто такую большую территорию содержать?
– Не говорите! Я уже как пьяная хожу. Утром в пять вставать, а ложимся поздно. Только клубникой и занимаемся.
– Сложно выращивать ягоду?
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
– Очень! Уже четвертый раз траву вырываю, а она все растет и растет. Клубника – такое дело… целый год на грядках надо сидеть, сначала урожай собираешь, потом листья срезаешь, потом удобрение даешь. Да, она хорошую прибыль дает, если ты можешь хороший уход дать. Правда, это очень трудно. Вот, посмотрите! – говорит женщина и как доказательство показывает потемневшие от работы на земле руки.
Наконец добираемся до плантации. В тенечке под деревом встречают двое мужчин. Один из них – сын Альбины, Альберт Каракян. Он окончил Абхазский государственный университет по специальности агроном и вернулся в родное село, чтобы поднимать домашнее хозяйство.
Раньше Альбина с Альбертом выращивали арбузы. Но три года назад они перешли на клубнику. Начинали с 15 тысяч корней, сегодня же у них уже в два раза больше. Ягода, признаются фермеры, выгодная, но труда надо вкладывать много. Но в этом году клубника подвела.
По данным Торгово-промышленной палаты Абхазии, объем урожая будет ниже прошлогоднего, в связи с этим уменьшается и экспорт ягоды в Россию.
По словам Альберта, главной причиной стала затяжная зима. Холода уничтожили практически 70 % цветков.
"Затем постоянные дожди, плоды сгнили. Первое цветение практически на 70% уничтожилось. Но вот после установления хорошей погоды клубника более или менее приводим в чувство. Урожай так себе. Сказать, что на 100% – нет. Из ожидаемого получили процентов 70", – поясняет он.
Подорожал и расходный материал. Это и специальная пленка для выращивания клубники на открытом грунте, и удобрения, и средства для борьбы с вредителями.
"Основные расходы – рассада, удобрения, ящики. И цены на удобрение изменились. В том году мешок стоил 2300 рублей, сейчас уже почти 5-6 тысяч рублей. А у нас вообще не буду говорить, сколько стоит!" – отмечает агроном.
По его мнению, цена, по которой продают ягоду, не оправдывает расходы и затраченные силы.
© Sputnik / Томас Тхайцук Альберт Каракян
Альберт Каракян
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Клубника сегодня не имеет такую цену. Перекупщики хотят ее за 150 рублей, а расходов мы несем очень много. И вот представьте себе, какие расходы сегодня имеет клубника. Да, конечно, она дает прибыль, но все равно труд не оправдан", – добавляет он.
Общая беда
С подобными проблемами столкнулись не только мелкие фермеры, но и крупные производители ягоды.
Так на предприятии в селе Адзюбжа в этом году ожидается 50 тонн клубники. Это в два раза меньше, чем в прошлом и в три раза, чем в позапрошлом. Клубника не созрела в начале апреля, как это бывало в предыдущие годы, а уже в мае цена на нее не такая высокая.
"Зима в этом году суровая была, не получилась ранняя клубника. Обычно мы выходили с клубникой в апреле, но в этом году не получилось. Только в мае начали собирать. Соответственно нас уже и Краснодар догнал. Уже соответственно, когда ранней клубники у тебя нет, то и цена тоже падает. Сейчас клубника реализуется по 200-250 рублей. Это небольшая цена, бывало когда и по 400 продавали", – отмечает генеральный директор компании "Альбион" Леон Кокая.
По его словам, помешала не только долгая зима, но и стихийные бедствия прошлого года. Сначала ураган разрушил много теплиц, затем в селе произошло наводнение.
"Не хватило сил и возможности расшириться, высадить больше саженцев. Некоторые теплицы мы не смогли восстановить. Неудачи прошлого года сказались сильно", – отмечает он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор клубники в Абхазии
Кроме подорожания минеральных и органических удобрении, по словам Кокая, наблюдается и их дефицит. Многие расходные материалы, в том числе и рассаду, они завозили из Европы, а с началом спецоперации, импорт стал невозможен.
"Здесь на месте тоже можно выращивать саженцы, но это затратно. Нам проще было покупать их, покупали в Европе. Теперь в связи со сложившейся ситуацией, скорее всего, будем сами выращивать", – добавляет Кокая.
Дорожает все
В одном из самых крупных предприятий по выращиванию клубники, расположенном в селе Дранда, те же проблемы. Но тут, помимо прочего, как отмечает агроном Ахмет Ертен, влияет отключение электричества и его подорожание.
"Клубничный бизнес выгоден был в прошлом году, но в этом году нет, все подорожало –удобрения в четыре раза подорожали, лекарства подорожали, электричество подорожало", – поясняет агроном.
Несмотря на сокращение производства, абхазские предприятия продолжают экспорт ягоды в Россию. Так 60% от общего объема урожая отправляется в соседнюю страну. Как отмечают производители, была бы клубника, а проблем со сбытом нет.
"Обычно процентов 60 экспортируем, 40 – реализуем здесь. А так, если бы у нас было больше людей, если бы курортный сезон начался, то мы бы уже влегкую продавали бы и здесь. Людей здесь мало, настроения у многих нет. Сказывается и повышение цен на все. А клубнику не берешь тогда, когда у тебя плохое настроение. Клубника – ягода настроения", – считает Леон Кокая.
Хоть год и выдался неудачным, но абхазские фермеры не опускают руки. Многие параллельно выращивают другие культуры. Это и арбуз, и помидоры, и огурцы, и картошка. Сокращать производство клубники они не намерены. Так, на производствах в Адзюбже и Кацикыт уже планируют расширяться.