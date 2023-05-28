https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/kulturnaya-afisha-abkhazii-nochnye-skazki-i-rozovyy-kon-kontserty-spektakli-1046042010.html
Культурная афиша Абхазии: “Ночные сказки и розовый конь”, концерты, спектакли
Культурная афиша Абхазии: “Ночные сказки и розовый конь”, концерты, спектакли
Афиша культурных событий Абхазии на неделю с 29 мая по 4 июня. 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T16:15+0300
2023-05-28T16:15+0300
2023-05-28T17:36+0300
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в Центральном выставочном зале Сухума продолжается персональная выставка “Ночные сказки и розовый конь” абхазской художницы Апщи Хагба. Экспозиция будет доступна до 5 июня.В Абхазской государственной филармонии планируется ряд мероприятий.В Абхазском молодежном театре 29 мая в 19:00 покажут “Образы жизни” (Аҧсҭазаара ахаҿсахьа - прим.). Актеры Молодежки представят миниатюры по произведениям известных абхазских писателей, скетчи и лирику - Шота Чкадуа, Шолодиа Аджинджал, Таиф Аджба и др. В юмористической форме поднимаются актуальные вопросы.В Русском театре драмы имени Искандера покажут четыре спектакля.29 и 30 мая в 19:00 - “Электра” в постановке российского режиссера Артема Устинова. Древнегреческая трагедия о девушке, которая стала свидетельницей убийства отца матерью и ее любовником.2 июня в 19:00 - “Красавец мужчина”, поставленный по пьесе русского драматурга Александра Островского.3 июня в 19:00 - спектакль “Мама” по пьесе Флориана Зеллера. На сцене будет раскрыта сложная тема взаимоотношений родителей и детей, материнской любви и отношения к взрослению детей, покидающих отчий дом.4 июня в 19:00 - “Примадонны”, история о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство.В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 31 мая в 18:00 - “Черная бурка”. Cпектакль Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. Коста Хетагурова “Черная бурка”. Режиссер-постановщик Казбек Джелиев.2 июня в 19:00 актеры Абхазского театра покажут “Ловеласа”. Спектакль основан на произведении "Бедные люди" Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.Завершится культурная неделя концертом органной музыки в Пицундском храме. Он пройдет 4 июня в 17:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/personalnaya-vystavka-rabot-khudozhnitsy-apschi-khagba-otkrylas-v-sukhume-1045958443.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200617/Tragediya-v-fokuse-semki-Elektry-v-RUSDRAMe-1030332009.html
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абхазия, сухум, театр, культура
абхазия, сухум, театр, культура
Культурная афиша Абхазии: “Ночные сказки и розовый конь”, концерты, спектакли
16:15 28.05.2023 (обновлено: 17:36 28.05.2023)
Афиша культурных событий Абхазии на неделю с 29 мая по 4 июня.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На предстоящей неделе в Центральном выставочном зале Сухума продолжается персональная выставка “Ночные сказки и розовый конь” абхазской художницы Апщи Хагба. Экспозиция будет доступна до 5 июня.
В Абхазской государственной филармонии планируется ряд мероприятий.
29 мая в 19:00 - концерт шоу “Apsny-star”
30 мая в 18:00 - концерт детского ансамбля “Абаза”
1 июня в 18:00 - концерт ансамбля из Южной Осетии “Симд”.
В Абхазском молодежном театре 29 мая в 19:00 покажут “Образы жизни” (Аҧсҭазаара ахаҿсахьа - прим.). Актеры Молодежки представят миниатюры по произведениям известных абхазских писателей, скетчи и лирику - Шота Чкадуа, Шолодиа Аджинджал, Таиф Аджба и др. В юмористической форме поднимаются актуальные вопросы.
В Русском театре драмы имени Искандера покажут четыре спектакля.
29 и 30 мая в 19:00 - “Электра” в постановке российского режиссера Артема Устинова. Древнегреческая трагедия о девушке, которая стала свидетельницей убийства отца матерью и ее любовником.
2 июня в 19:00 - “Красавец мужчина”, поставленный по пьесе русского драматурга Александра Островского.
3 июня в 19:00 - спектакль “Мама” по пьесе Флориана Зеллера. На сцене будет раскрыта сложная тема взаимоотношений родителей и детей, материнской любви и отношения к взрослению детей, покидающих отчий дом.
4 июня в 19:00 - “Примадонны”, история о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 31 мая в 18:00 - “Черная бурка”. Cпектакль Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. Коста Хетагурова “Черная бурка”. Режиссер-постановщик Казбек Джелиев.
2 июня в 19:00 актеры Абхазского театра покажут “Ловеласа”. Спектакль основан на произведении "Бедные люди" Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.
Завершится культурная неделя концертом органной музыки в Пицундском храме. Он пройдет 4 июня в 17:00.