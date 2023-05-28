https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/ostrye-shakhmaty-turnir-po-fekhtovaniyu-otkrylsya-v-sukhume-1046040549.html

Острые "шахматы": турнир по фехтованию прошел в Сухуме

Острые "шахматы": турнир по фехтованию прошел в Сухуме

В турнире по фехтованию, приуроченном ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, участвуют десять спортсменов из Сухума и Гагры. 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T13:30+0300

2023-05-28T13:30+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Турнир по фехтованию открылся в Сухумской детско-юношеской спортивной школе №1 в воскресенье, 28 мая.Спортивное событие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В нем участвуют шесть молодых спортсменов из Сухума и четверо из Гагры в возрасте от 10 до 12 лет."Наши тренеры пообещали, что будет не 10 участников, а в два или три раза больше. Хочу вам сообщить, что у нас в этом году запланирован еще один отличный турнир в Гагре. Я уверена, что еще многие заинтересуются фехтованием, когда узнают о том, что есть такой вид спорта у нас. Желаю вам больших спортивных достижений", - открывая соревнования, сказала начальник спортивного отдела Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Жанна Зантария.Начинающие фехтовальщики сразятся на саблях и шпагах специальной экипировке. Холодное оружие подключено к оборудованию, которое считывает попадание в цель спортсменами. За каждый удачный укол начисляются баллы.Как уточнил тренер по фехтованию ДЮСШ №1 Павел Коршунов занятия по этому виду спорта в Сухуме начались в ноябре 2022 года и пока не так много учеников.Президент Федерации фехтования Абхазии Нана Капба уточнила, что этот вид спорта стал возрождаться в 2017 году, когда открыли секцию в Гагре. Она выразила надежду, что со временем такие же секции появятся в каждом городе страны, так как дети из Абхазии довольно талантливые и могут достичь хороших результатов."Группа из Гагры не раз принимала участие в турнирах Краснодарского края и занимали первые места, вторые и третьи. Для нас это очень важно. Дети у нас очень способны", - подчеркнула Капба.По рассказу тренера по фехтованию гагрской команды Юрия Орлова, на сегодня у него 15 подопечных. Он объяснил в чем разница между саблей и шпагой. Сабля предназначена в большей степени для ударов в корпус тела и голову, а шпагой принято колоть соперника в любую часть тела.На кончике шпаги установлен датчик, который подает сигнал на оборудование при определенном давлении. В случае с саблей все немного по-другому. Определить, попал спортсмен в цель или нет, помогают электрокуртки.Орлов кандидат в мастера спорта СССР, чемпион Абхазии по фехтованию. Он вспомнил, что в этой дисциплине в свое время его привлекло то, что в фехтование не нужно бегать, но при этом оно развивает реакцию, скорость мышления и ловкость.Десятилетняя Ирена Бебия занимается фехтованием чуть больше одного месяца. Она призналась, что изначально планировала записаться в секцию по каратэ, но мама ей посоветовала попробовать свои силы в фехтовании."Думаю, у меня получается. Больше всего мне в этом нравится то, что надо быть быстрым и ловким. Не редко приходится сражаться не только с девочками, но и с мальчиками. Правда, с ним сложнее, но мне часто удается их побеждать", - поделилась успехами Бебия.Эрику Миносян 12 лет и больше четырех лет из них он занимается фехтованием. По рассказу молодого спортсмена, впервые он увидел этот вид спорта в кино."Мне захотелось попробовать. Пошел на тренировки и мне понравилось. Довольно сложно сначала для меня было держать стойку. Когда привык, стало гораздо проще. Держа шпагу или саблю, я чувствую силу и готовность идти в бой", - сказал Миносян и добавил, что при каждом спарринге необходимо быть максимально сосредоточенным и внимательным к действиям соперника.На соревновании также присутствовал бывший старший тренер Абхазии по фехтованию Валерий Толочков, который готовил спортсменов с 1976 по 1992 годы. На правах старшего товарища, он помогает действующим педагогом заниматься с детьми и дает им важные советы."Я прихожу, помогаю, даю уроки. Самое интересное в фехтовании, на мой взгляд, - это то, как тактически переиграть, обмануть соперника, как в шахматах. Я рад тому, что в Абхазии возрождается этот спорт. У детей есть к нему интерес, они с удовольствием ходят на тренировки. Я наблюдаю существенную разницу в их подготовке два месяца назад, когда были соревнования у нас, и сейчас. Дети профессионально выросли", - считает Толочков.Турнир организован Государственным комитетом Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерацией фехтования республики. Победителям и призерам вручат три комплекта кубков, медали и грамоты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/dopolnitelnoe-vremya-papba-i-orlov-o-vozrozhdenii-fekhtovaniya-v-abkhazii--1043240066.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171119/shpagi-k-boyu-v-gagre-otkrylas-shkola-fextovaniya-1022376606.html

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