https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/pervoe-ispolnennoe-vosmiletniy-semen-kochetkov-i-ego-mechta-1046045766.html

Первое исполненное: восьмилетний Семен Кочетков и его мечта

Первое исполненное: восьмилетний Семен Кочетков и его мечта

О том, кем мечтает стать восьмилетний Семен Кочетков из Сухума, какое из его желаний уже исполнили, и как он знакомился с абхазскими футболистами, читайте в... 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T19:00+0300

2023-05-28T19:00+0300

2023-05-28T22:58+0300

в абхазии

"искусство без границ"

культурно-благотворительный фонд "ашана"

sputnik абхазия

абхазия

футбол

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В рамках проекта "Искусство без границ", который реализуется фондом "Ашана", РУСДРАМом, автором идеи Анной Савиловой при информационной поддержке Sputnik, Семен Кочетков из Сухума с синдромом ДЦП познакомился с абхазскими футболистами и выполнил первый удар по мячу в товарищеском матче клубов "Апсны" и "Трактор".SputnikВ ожидании сюрпризаВосьмилетний Семен Кочетков вместе с мамой Лидией пришли на столичный стадион "Динамо" и заняли места в первом ряду. На поле шла тренировка детских футбольных команд и зрители эмоционально болели за игроков, от чего малышу было не по себе. Семен был взволнован и закрывал уши руками.Настроение Семена резко улучшилось, когда он узнал о готовящемся сюрпризе. Его лицо расплылось в улыбке. Он попытался угадать итоговый результат предстоящей встречи – 4:3.Семен оказался любителем поболтать и рассказал, что мечтает стать футболистом. Его любимый игрок - знаменитый аргентинец Лионель Месси.Подарить незабываемые эмоции ребенку вызвалась председатель Попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба, которая решила организовать встречу Семена с профессиональными футболистами и окунуть его в удивительный мир спорта.Семен еще не окончательно определился с профессией. Он мечтает стать водителем автобуса и изобрести машину времени, когда вырастит. С последним пунктом будет определенно не просто, но примерить на себя роль водителя общественного транспорта ему тоже готовы помочь.Как отметила председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба, уже есть договоренность об этом.Услышав это, Семен не смог сдержать восторга.Хагба добавила, что в фонд "Ашана" уже поступило не мало писем от детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы проекта постараются воплотить в жизнь как можно больше мечт - некоторые мечтают научиться танцевать, петь или же стать пилотом.Подарки и эмоцииПо словам матери Семена Лидии, он - общительный ребенок и готов вести беседы, как с детьми, так и со взрослыми. Свободного времени у Семена не так много. Большую часть дня он проводит на лечебных занятиях, посещает логопеда и психолога. У малыша детский церебральный паралич.Когда до начала матча оставались считанные минуты, Семена ждали в раздевалке абхазской команды "Апсны". Игроки встретили почетного гостя аплодисментами."Здрасьте", - громко закричал Семен, оказавшись перед спортсменами.Главный тренер Сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия пожал Семену руку и предложил познакомиться. Малыш охотно согласился и тоже представился."Теперь ты наш друг и мы всегда будем тебя рады видеть. Все забитые мячи сегодня мы посвятим тебе", - сказал Гублия, снял с головы бейсболку и подарил Семену. От команды молодому болельщику достались футбольный мяч с автографами игроков и майка с номером 10.Семен еще больше оживился. После общей фотографии на память Семен на прощание пожелал футболистам удачи и заявил, что будет за них болеть.На этом праздник для Семена не закончился. Перед матчем его вывели в центр поля и попросили ввести мяч в игру.Проект "Искусство без границ" нацелен показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на почту.Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды.Сроки подачи заявки – до 30 июня, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, видео- и аудиоформате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/iskusstvo-bez-granits-kak-v-abkhazii-realizuetsya-proekt-dlya-osobennykh-detey-1046035165.html

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"искусство без границ", культурно-благотворительный фонд "ашана", sputnik абхазия, абхазия, футбол