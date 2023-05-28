Первое исполненное: восьмилетний Семен Кочетков и его мечта
19:00 28.05.2023 (обновлено: 22:58 28.05.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Кочетков Семен проект "Искусство без границ"
© Sputnik / Марианна Кубрава
О том, кем мечтает стать восьмилетний Семен Кочетков из Сухума, какое из его желаний уже исполнили, и как он знакомился с абхазскими футболистами, читайте в материале корреспондента Sputnik.
В рамках проекта "Искусство без границ", который реализуется фондом "Ашана", РУСДРАМом, автором идеи Анной Савиловой при информационной поддержке Sputnik, Семен Кочетков из Сухума с синдромом ДЦП познакомился с абхазскими футболистами и выполнил первый удар по мячу в товарищеском матче клубов "Апсны" и "Трактор".
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В ожидании сюрприза
Восьмилетний Семен Кочетков вместе с мамой Лидией пришли на столичный стадион "Динамо" и заняли места в первом ряду. На поле шла тренировка детских футбольных команд и зрители эмоционально болели за игроков, от чего малышу было не по себе. Семен был взволнован и закрывал уши руками.
Малыш не часто посещает стадионы, и он даже не подозревал, что сам в качестве почетного гостя приглашен на товарищеский матч клубов "Апсны" и сочинского "Трактора".
Настроение Семена резко улучшилось, когда он узнал о готовящемся сюрпризе. Его лицо расплылось в улыбке. Он попытался угадать итоговый результат предстоящей встречи – 4:3.
© Sputnik / Марианна Кубрава Кочетков Семен проект "Искусство без границ"
Кочетков Семен проект "Искусство без границ"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Семен оказался любителем поболтать и рассказал, что мечтает стать футболистом. Его любимый игрок - знаменитый аргентинец Лионель Месси.
Подарить незабываемые эмоции ребенку вызвалась председатель Попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба, которая решила организовать встречу Семена с профессиональными футболистами и окунуть его в удивительный мир спорта.
"Я уже играл в футбол, стоял на воротах. Один раз мяч в лицо попал, но это ничего", - вкратце рассказал о своем опыте в футболе Семен.
Семен еще не окончательно определился с профессией. Он мечтает стать водителем автобуса и изобрести машину времени, когда вырастит. С последним пунктом будет определенно не просто, но примерить на себя роль водителя общественного транспорта ему тоже готовы помочь.
Как отметила председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба, уже есть договоренность об этом.
"Мы поедем в автопарк с Семеном и посмотрим, как готовят автобусы к отъезду, возьмем путевой лист и проедемся по городу. Так что, скоро он не только футболистом, но и водителем автобуса станет", - поделилась планами Хагба.
Услышав это, Семен не смог сдержать восторга.
Хагба добавила, что в фонд "Ашана" уже поступило не мало писем от детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы проекта постараются воплотить в жизнь как можно больше мечт - некоторые мечтают научиться танцевать, петь или же стать пилотом.
© Sputnik / Марианна Кубрава Кочетков Семен проект "Искусство без границ"
Кочетков Семен проект "Искусство без границ"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подарки и эмоции
По словам матери Семена Лидии, он - общительный ребенок и готов вести беседы, как с детьми, так и со взрослыми. Свободного времени у Семена не так много. Большую часть дня он проводит на лечебных занятиях, посещает логопеда и психолога. У малыша детский церебральный паралич.
"Он любит читать книги и считать. Его любимый предмет – математика. Он может легко в уме складывать и вычитать большие цифры", - поделилась Лидия и добавила, что воспитывать ребенка одной с таким диагнозом нелегко, на это требуется много времени, сил и средств.
Когда до начала матча оставались считанные минуты, Семена ждали в раздевалке абхазской команды "Апсны". Игроки встретили почетного гостя аплодисментами.
"Здрасьте", - громко закричал Семен, оказавшись перед спортсменами.
Главный тренер Сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия пожал Семену руку и предложил познакомиться. Малыш охотно согласился и тоже представился.
"Теперь ты наш друг и мы всегда будем тебя рады видеть. Все забитые мячи сегодня мы посвятим тебе", - сказал Гублия, снял с головы бейсболку и подарил Семену.
От команды молодому болельщику достались футбольный мяч с автографами игроков и майка с номером 10.
Семен еще больше оживился. После общей фотографии на память Семен на прощание пожелал футболистам удачи и заявил, что будет за них болеть.
© Sputnik / Марианна Кубрава Кочетков Семен проект "Искусство без границ"
Кочетков Семен проект "Искусство без границ"
© Sputnik / Марианна Кубрава
На этом праздник для Семена не закончился. Перед матчем его вывели в центр поля и попросили ввести мяч в игру.
Проект "Искусство без границ" нацелен показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на почту.
Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды.
Сроки подачи заявки – до 30 июня, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, видео- и аудиоформате.