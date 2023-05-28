"Искусство без границ": как в Абхазии реализуется проект для особенных детей
© Sputnik / Томас Тхайцук Проект “Искусство без границ”
© Sputnik / Томас Тхайцук
Совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана", Русского театра драмы имени Искандера, автора Анны Савиловой при информационной поддержке Sputnik Абхазия начался в марте этого года.
О том, что предполагает проект, какие сложности возникли при его реализации, читайте в нашем материале.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Как реализуется проект
В рамках проекта дети с ограниченными возможностями здоровья присылают фонду "Ашана" собственные рассказы, в которых они делятся своими мечтами. На основе историй в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль.
"Мы собираем письма, где дети пишут о своих мечтах, они очень разнообразные, у кого-то более приземленные – материальные. Кто-то мечтает о компьютере, о телефоне, о доме с бассейном, у кого-то мечты более глобальные – освоить космос, стать пилотом. Кто-то мечтает приобрести какие-то навыки, стать хорошим кулинаром, педагогом, преподавать во вспомогательной школе, где он обучается, то есть мечты очень разнообразные и трогательные", - сказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.
Помимо текстов, дети передают свои мечты в виде рисунков. "Ашана" не ограничивает детей в самовыражении, так как есть дети с проблемами зрения, кто-то плохо слышит, а кто-то не умеет писать и читать.
"Поэтому мы даем возможность родным и близким писать за них, либо записывать голосовые сообщения за них, но самое главное, чтобы это исходило от ребенка, чтобы это была его истинная мечта, чтобы за него не придумывали мама, папа или кто-то из близких. Важно, чтобы без форматирования и приукрашиваний донести те образы, которые сам ребенок себе представляет. Мы указали возрастные ограничения до 18 лет, но есть обращения и более взрослых людей, и чтобы не обделять их участие, мы решили, что на само представление (спектакль в РУСДРАМе – прим.) будут отобраны письма детей до 18 лет", - подчеркнула Джинджолия.
Что касается писем, в которых отражены мечты и желания более старшего поколения, то они будут опубликованы на сайте информационного партнера проекта Sputnik Абхазия, добавила она.
Благодаря вниманию неравнодушных людей, проект начинает жить своей жизнью, выходить за рамки заявленных условий - многие, увидев письма ребят, пытаются реализовать их мечты уже сейчас.
"Мы будем привлекать известных медийных людей, просто неравнодушных граждан, чтобы они зачитывали эти письма и мечты. Этот процесс уже начат, многие неравнодушные люди уже поддержали проект, есть отклик от тех, кто хочет реализовать мечты детей. То есть наш проект становится шире, больше людей подключается к нему, с нами связываются те, кто увидели письма, хотят зачитать, или сделать все возможное, чтобы мечты реализовывались в жизнь", - сказала Мактина Джинджолия.
Прием писем продлен
Изначально планировалось принимать письма с мечтами детей до конца мая, однако организаторы проекта решили продлить прием до конца июня. Причина - желание вовлечь в "Искусство без границ" как можно больше участников.
"Так как проект новый, появились некоторые проблемы с логистикой, нет такой активности, как хотелось бы. На сегодня пришло около сорока писем, это хорошо, что они есть, но мы знаем, что такой категории детей у нас гораздо больше, хочется, чтобы они больше проявляли активность. Может быть у родителей проблемы со временем, или еще какие-то трудности, поэтому было решено дать еще время, поскольку может быть информация не так сильно разошлась", - сказал актер и режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания.
Проект должен быть полезным и принести максимум пользы детям с ограниченными возможностями здоровья, поэтому решили не сковывать его временными ограничениями, подчеркнул он.
"Проект мы закончим спектаклем, но я не хочу, чтобы наше общение с этими ребятами закончилось, особенно с теми, кто хочет в творчестве продолжать свою деятельность. Поэтому сейчас появилась идея сделать какие-то предварительные встречи, чтобы отобрать несколько ребят, которые будут мне соавторствовать, кто будет вместе со мной сочинять нашу общую историю, которая будет создана по пришедшим письмам", - отметил режиссер.
Задача проекта "Искусство без границ" - научиться смотреть на детей с ограниченными возможностями здоровья как на обычных людей.
По тем письмам, которые пришли от детей, режиссер уже делает наброски будущего спектакля – работа получит продолжение после серии встреч с авторами писем.
"Хочу сделать серию встреч, где я расскажу о своем драматургическом опыте, может быть литературном и театральном, чтобы они уже имели представление об этом виде деятельности, чтобы они дальше развивали в себе это умение", - сказал режиссер.
Какие проблемы обнажились
Директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала о проблемах, которые выявились во время реализации проекта "Искусство без границ".
"С самого начала запуска проекта, когда мы стали обзванивать знакомых, родителей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, мы снова убедились в той картине, которая нам уже была известна в рамках нашей деятельности - очень многие родители боятся показывать проблемы, которые касаются здоровья своих детей", - подчеркнула она.
Когда родителям сообщают, что у них родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья – сначала они испытывают шок, затем наступает этап сопротивления, после начинается гиперопека, либо вера в какое-то чудо, сказала Джинджолия.
"То есть они начинают думать, что можно избежать этого диагноза не рассказывая, скрывая историю болезни, ограничивая социальные контакты. К сожалению, это приводит к тому, что многие дети школьного возраста, у которых можно было бы развить определенные навыки, пустить в школу, в детский сад, чтобы была стихийная инклюзия, они сидят дома, потому что родители не приняли решения социализировать детей", - заявила директор "Ашана".
Проект "Искусство без границ" в очередной раз обнажил эту проблему, говорит Мактина Джинджолия.
"С этой проблемой мы в очередной раз столкнулись, некоторые дети совершенно не социализированы, некоторые родители отказались от информации о проекте, сказав о том, что у них нет никакой мечты, они сами не знают, о чем их ребенок мечтает. Это говорит о том, что они закрылись от проблемы, создали себе такую иллюзию некоего "домика", за пределы которого они не хотят выходить, ограничили социальные контакты", - сказала она.
По словам Джинджолия, общество работает таким образом, что когда ты закрываешься от него, общество делает то же самое.
"Когда ты открыт и признаешь наличие проблемы, и ты работаешь с ней, когда ты социализируешься сам как родитель, входишь в какое-то сообщество, тогда и твой ребенок социализируется", - заметила руководитель фонда.
Цель проекта глубже и глобальнее – социализировать, интегрировать в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнула Мактина Джинджолия.
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