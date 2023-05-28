https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/iskusstvo-bez-granits-kak-v-abkhazii-realizuetsya-proekt-dlya-osobennykh-detey-1046035165.html

"Искусство без границ": как в Абхазии реализуется проект для особенных детей

"Искусство без границ": как в Абхазии реализуется проект для особенных детей

Совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана", Русского театра драмы имени Искандера, автора Анны Савиловой при информационной поддержке Sputnik... 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T10:45+0300

2023-05-28T10:45+0300

2023-05-28T10:45+0300

в абхазии

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О том, что предполагает проект, какие сложности возникли при его реализации, читайте в нашем материале.Бадрак Авидзба, SputnikКак реализуется проектВ рамках проекта дети с ограниченными возможностями здоровья присылают фонду "Ашана" собственные рассказы, в которых они делятся своими мечтами. На основе историй в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль."Мы собираем письма, где дети пишут о своих мечтах, они очень разнообразные, у кого-то более приземленные – материальные. Кто-то мечтает о компьютере, о телефоне, о доме с бассейном, у кого-то мечты более глобальные – освоить космос, стать пилотом. Кто-то мечтает приобрести какие-то навыки, стать хорошим кулинаром, педагогом, преподавать во вспомогательной школе, где он обучается, то есть мечты очень разнообразные и трогательные", - сказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.Помимо текстов, дети передают свои мечты в виде рисунков. "Ашана" не ограничивает детей в самовыражении, так как есть дети с проблемами зрения, кто-то плохо слышит, а кто-то не умеет писать и читать.Что касается писем, в которых отражены мечты и желания более старшего поколения, то они будут опубликованы на сайте информационного партнера проекта Sputnik Абхазия, добавила она.Благодаря вниманию неравнодушных людей, проект начинает жить своей жизнью, выходить за рамки заявленных условий - многие, увидев письма ребят, пытаются реализовать их мечты уже сейчас. "Мы будем привлекать известных медийных людей, просто неравнодушных граждан, чтобы они зачитывали эти письма и мечты. Этот процесс уже начат, многие неравнодушные люди уже поддержали проект, есть отклик от тех, кто хочет реализовать мечты детей. То есть наш проект становится шире, больше людей подключается к нему, с нами связываются те, кто увидели письма, хотят зачитать, или сделать все возможное, чтобы мечты реализовывались в жизнь", - сказала Мактина Джинджолия.Прием писем продленИзначально планировалось принимать письма с мечтами детей до конца мая, однако организаторы проекта решили продлить прием до конца июня. Причина - желание вовлечь в "Искусство без границ" как можно больше участников.Проект должен быть полезным и принести максимум пользы детям с ограниченными возможностями здоровья, поэтому решили не сковывать его временными ограничениями, подчеркнул он."Проект мы закончим спектаклем, но я не хочу, чтобы наше общение с этими ребятами закончилось, особенно с теми, кто хочет в творчестве продолжать свою деятельность. Поэтому сейчас появилась идея сделать какие-то предварительные встречи, чтобы отобрать несколько ребят, которые будут мне соавторствовать, кто будет вместе со мной сочинять нашу общую историю, которая будет создана по пришедшим письмам", - отметил режиссер.Задача проекта "Искусство без границ" - научиться смотреть на детей с ограниченными возможностями здоровья как на обычных людей.По тем письмам, которые пришли от детей, режиссер уже делает наброски будущего спектакля – работа получит продолжение после серии встреч с авторами писем."Хочу сделать серию встреч, где я расскажу о своем драматургическом опыте, может быть литературном и театральном, чтобы они уже имели представление об этом виде деятельности, чтобы они дальше развивали в себе это умение", - сказал режиссер.Какие проблемы обнажилисьДиректор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала о проблемах, которые выявились во время реализации проекта "Искусство без границ"."С самого начала запуска проекта, когда мы стали обзванивать знакомых, родителей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, мы снова убедились в той картине, которая нам уже была известна в рамках нашей деятельности - очень многие родители боятся показывать проблемы, которые касаются здоровья своих детей", - подчеркнула она.Когда родителям сообщают, что у них родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья – сначала они испытывают шок, затем наступает этап сопротивления, после начинается гиперопека, либо вера в какое-то чудо, сказала Джинджолия.Проект "Искусство без границ" в очередной раз обнажил эту проблему, говорит Мактина Джинджолия."С этой проблемой мы в очередной раз столкнулись, некоторые дети совершенно не социализированы, некоторые родители отказались от информации о проекте, сказав о том, что у них нет никакой мечты, они сами не знают, о чем их ребенок мечтает. Это говорит о том, что они закрылись от проблемы, создали себе такую иллюзию некоего "домика", за пределы которого они не хотят выходить, ограничили социальные контакты", - сказала она.По словам Джинджолия, общество работает таким образом, что когда ты закрываешься от него, общество делает то же самое."Когда ты открыт и признаешь наличие проблемы, и ты работаешь с ней, когда ты социализируешься сам как родитель, входишь в какое-то сообщество, тогда и твой ребенок социализируется", - заметила руководитель фонда.Цель проекта глубже и глобальнее – социализировать, интегрировать в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнула Мактина Джинджолия.Истории принимаются в печатном формате, а также аудио и видео версии. Отправлять их можно на почту – iskusstvobezgranits@gmail.com. Все истории будут опубликованы на ресурсах Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/iskusstvo-bez-granits-o-chem-mechtayut-osobennye-deti--1045819826.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/podelis-mechtoy-v-abkhazii-zapustili-proekt-s-uchastiem-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-1044953856.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/istoriya-o-mechtakh-v-press-tsentre-sputnik-rasskazali-o-proekte-iskusstvo-bez-granits-1044954234.html

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"искусство без границ", абхазия, русдрам, sputnik абхазия, дети, культурно-благотворительный фонд "ашана"