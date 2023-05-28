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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 мая
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления. 28.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-28T12:35+0300
2023-05-28T12:35+0300
2023-05-28T12:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В понедельник, 29 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 мая
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В понедельник, 29 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.