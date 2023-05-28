https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-29-maya-1046035769.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 мая

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления. 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T12:35+0300

2023-05-28T12:35+0300

2023-05-28T12:35+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/18/1045959034_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_2b418f41a837e9484332cbf75cf2155d.jpg

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В понедельник, 29 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии