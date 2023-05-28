https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/zapad-vyporol-zelenskogo-za-belgorod-1046035470.html

Запад выпорол Зеленского за Белгород

Запад выпорол Зеленского за Белгород

То, что события в Белгородской области для Киева имели в первую очередь медийную ценность, ни для кого не секрет. Собственно, боевики из РДК и легиона "Свобода... 28.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-28T11:40+0300

2023-05-28T11:40+0300

2023-05-28T11:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

колумнисты

россия

украина

политика

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/05/1037952076_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_3aa620a3e86865eae5bec3c02a3b8e40.jpg

Так пытались заглушить утрату "фортецi Бахмут" — город, который должен был стать символом "незламностi" ВСУ, превратился в символ жертв простых украинцев ради амбиций Сырского и Зеленского, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Поэтому пожар в медиа нужно было заливать подручными средствами. А под рукой у офиса президента Украины оказался бензин. Что ж, судите сами, что получилось.Когда отгремели первые залпы роликов РДК в соцсетях, даже в западной прессе начали выходить более серьезные материалы. И у них действия террористов вызвали вопросы.Один из наиболее разгромных материалов вышел у британской The Telegraph. Там рассказывают о не самом приятном для западного читателя прошлом "бравых вояк". Об Александре Скачкове, который торговал манифестом Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче. Об Алексее Левкине — лидере неонацистской группы, читавшей лекции по "расовой теории". Он еще называл Андерса Брейвика "героем".Да и в целом автор, вместо того чтобы хвалить "героев", отмечает, что к таким ребятам на Украине относятся без должного пиетета и кличут тикток-бойцами. Странная на первый взгляд претензия. Чего ждать от них, если и президент Украины с его бесконечными поездками в попытках выклянчить помощь по всему миру уже может претендовать на роль амбассадора Booking’а? Но британское издание сурово развенчивает романтичный образ борцов с диктатурой. Почему? Ответ на этот вопрос подсказывает CNN.Дело в том, что террористы засветили американскую технику, которую Пентагон поставляет Киеву. В Вашингтоне пытаются убедить всех, что не позволяют украинцам использовать полученное от США оружие для ударов по территории, которую Штаты признают российской.И вот корреспондент CNN открыто опровергает заявления РДК о том, что они действовали самостоятельно, и ссылается на источники, которые подтверждают, что Киев знал о планах группировки. Более того, в статье утверждается, что сами подразделения напрямую подчиняются украинским войскам.И вот здесь, развивая изложенную выше теорию, напрашивается, казалось бы, логичный итог: Запад видит, что Зеленский его обманывает, значит, Запад откажется от его поддержки. Но это, конечно, иллюзия.Во-первых, это далеко не первый удар по международно признанной российской территории. Конечно, подобная порка в медиа показательна, но устраивается она не для того, чтобы не спровоцировать Россию на ответные меры и эскалацию, а для того, чтобы сделать самого Зеленского более послушным.Во-вторых, ни для кого не секрет, что нынешний президент Украины остается желанным гостем повсюду к западу от Днепра только до тех пор, пока его поездка обильно оплачивается украинской кровью. И когда конфликт закончится, от этой фигуры избавятся. Как минимум потому, что даже самые масштабные переделы мира — а именно это сейчас происходит на наших глазах — завершаются переговорами. Но кто пригласит за стол лидера несуществующей страны?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/bolee-70-ukrainskikh-boevikov-likvidirovany-v-belgorodskoy-oblasti-1045947961.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/ramshtayn-12-ssha-i-nato-reshayut-chto-delat-s-ukrainoy-posle-bakhmutskoy-fortetsii-1046001840.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

колумнисты, россия, украина, политика, владимир зеленский