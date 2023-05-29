https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-maya-1046064269.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 мая

Территория черноморского побережья Абхазии окажется между южной периферии западного антициклона и теплым сектором циклона с юга. 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T20:50+0300

2023-05-29T20:50+0300

2023-05-29T20:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507848_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_5749ad8b61c393a608e4873f0bcdc61e.jpg

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Во вторник, 30 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, до полудня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии