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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 мая
Территория черноморского побережья Абхазии окажется между южной периферии западного антициклона и теплым сектором циклона с юга. 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T20:50+0300
2023-05-29T20:50+0300
2023-05-29T20:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Во вторник, 30 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, до полудня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 мая
Территория черноморского побережья Абхазии окажется между южной периферии западного антициклона и теплым сектором циклона с юга.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Во вторник, 30 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, до полудня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.