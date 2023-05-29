https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/svo-rossiyskim-voyskam-otkryt-operativnyy-prostor-zapadnee-artemovska-1046063971.html

СВО: российским войскам открыт оперативный простор западнее Артемовска

СВО: российским войскам открыт оперативный простор западнее Артемовска

После падения "бахмутской фортеции" российская армия получила хорошие возможности для наступления на западном оперативном направлении и полного освобождения... 29.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-29T20:15+0300

2023-05-29T20:15+0300

2023-05-29T20:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

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политика

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ВС России продолжают наносить интенсивные высокоточные удары на всю глубину оперативного тыла противника. Ранее обещанное весеннее "контрнаступление" ВСУ на пороге лета по-прежнему развивается лишь в параллельной реальности и в публикациях западных изданий.Минувшей ночью ВС России комбинированными ударами поразили военные объекты в Одессе, Киеве, Кременчуге, Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях. Горит Одесский порт. Российские крылатые ракеты достигли западных регионов Украины – во Львовской области сообщили о "наиболее интенсивной ракетной атаке за несколько месяцев". Взорваны важные объекты ВСУ непосредственно во Львове и региональные транспортно-логистические узлы, через которые идет поток западного оружия киевскому режиму.Воскресное утро 28-го мая также запомнилось жителям Киева и Житомира мощными взрывами арсеналов, пожарами на десятках объектов ВСУ. Киевская военная администрация назвала эти удары "самыми массированными" за все время спецоперации. Минобороны РФ подтвердило удары по командным пунктам, постам РЛС, авиации и хранилищам с вооружением и боеприпасами ВСУ.Нарастающий апокалипсис с разными оттенками "Кинжалов", "Искандеров", крылатых ракет и беспилотных "Гераней" наблюдается на Украине около десяти суток, и выглядят как "артподготовка" перед российским наступлением.На этом фоне несколько теряется информация об отдельных авиаударах по пунктам размещения личного состава и боевой техники ВСУ в Константиновке и Краматорске.После преодоления рубежей обороны ВСУ в этих населенных пунктах возможен стремительный бросок российских войск к Днепру, и далее – овладение всем левобережьем.Почему Запад верил в победуЗападные аналитики считают, что приоритетной целью российского командования в Донбассе станет город Часов Яр – в пяти километрах от Артемовска. И предупреждают: ситуация на поле боя "выглядит не очень хорошо" для Украины, которая более не в состоянии поддерживать свои военные усилия на прежнем уровне.Американское военно-аналитическое издание Military Watch особо отметило, что 60 тыс. контрактников ЧВК "Вагнер" за 224 дня методично и уверенно уничтожили лучшие силы украинской армии в Артемовске.Этот факт ставит под сомнение возможности Украины в борьбе с основными силами российской армии, которая динамично модернизируется и перевооружается. К примеру, ежемесячно получает более 100 новых танков Т-90М – лучших в мире, могущественных и непробиваемых натовскими средствами поражения.Киев 27-го мая в очередной раз заявил о неизбежности контрнаступления ВСУ: "Пришло время вернуть то, что принадлежит нам". Однако вместе с неизбежностью нарастает неопределенность – главный киевский лицедей Владимир Зеленский колеблется.Немецкая разведка пришла к выводу, что шансов на победу ВСУ – при всей западной поддержке – нет, и не было изначально. Глава разведывательной службы ФРГ Бруно Каль подчеркнул: "Россия по-прежнему способна вести войну на длинных дистанциях. Это в равной степени касается и способности страны вербовать новых солдат, и возможностей производить боеприпасы и вооружения".Напомню, в Киеве считают, что для "освобождения Украины" необходимы всего 48 истребителей F-16.Американское издание Newsweek со ссылкой на военных экспертов утверждает, что получение всех обещанных Западом танков не решит всех проблем ВСУ – не повысит квалификацию специалистов, не прибавит боеприпасов на передовой и ремонтных мощностей в тылу. Издание 19fortyfive напоминает, что в директивах Генштаба ВСУ должна преобладать военная реальность, а не смена времен года. Что происходит?Киевские военачальники явно потерялись между "Искусством войны" Сунь-Цзы, мудростью Клаузевица и доктриной Герасимова. Внезапность наступления ВСУ утрачена. Ресурсы Запада расходуются по принципу "не в коня капуста". Украина в принципе неспособна проводить масштабные наступательные операции на большую глубину – Россия слишком велика географически и могущественна в военном измерении.Украинская армия образца 2022-го года в размере 260 тыс. "штыков" практически уничтожена. Сотни тысяч подготовленных и мотивированных военнослужащих за время СВО убиты, взяты в плен или ранены. Резервисты не обеспечивают необходимого уровня боеспособности ВСУ, мобилизационный потенциал страны на исходе.Военно-промышленный комплекс Запада – на пределе возможностей. Москва угрожает в определенных условиях "контролируемой" Западом эскалации нанести превентивный ядерный удар – отнюдь не по Украине, которая слишком близка к территории РФ географически.Решится ли Запад в перспективе на прямую военную интервенцию в небольшой части Украины, подконтрольной режиму Зеленского? Вопрос открытый. Как бы ни сложилось, США и НАТО не способны победить Россию. Подтверждением тому служит жалкая история марионеточной "незалежности" и происходящее на наших глазах омерзительное завершение украинской квазигосударственности. Запад не поможет.Деньги считаются "мускулами войны", и все же сила любой армии в политике правительства. Известный американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США ждет "афганский сценарий" на Украине, потому что Вашингтон проигнорировал предложения Москвы по вопросам безопасности, и это привело к катастрофе.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, политика