https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/belgrad-stravili-s-nato-serby-gotovyatsya-k-voyne-1046075679.html

Белград стравили с НАТО: сербы готовятся к войне

Белград стравили с НАТО: сербы готовятся к войне

Три дня на севере Косово продолжается противостояние между местными властями и сербами, которые, вопреки воле Евросоюза и США, считают регион частью Сербии. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T12:50+0300

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Вечером 29 мая в уличных столкновениях пострадали свыше 90 человек. Придет ли Белград на помощь соотечественникам, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Выборы не выборыВ этот раз причина беспорядков — выборы глав муниципалитетов Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которые сербы проигнорировали. В результате при явке чуть больше трех процентов победу одержали этнические косовары. Однако при попытке пройти на рабочие места они наткнулись на массовые акции протеста. Попасть внутрь зданий получилось только при помощи силовиков.Находящиеся в регионе западные миротворцы KFOR попытались разогнать людей слезоточивым газом, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Митингующие ответили бутылками и камнями. В итоге ранения получили порядка 50 мирных жителей и больше 40 силовиков.Назад в будущееПрезидент Сербии Александр Вучич, обращаясь к нации, заявил, что на протяжении нескольких месяцев власти Косово пытаются спровоцировать кровопролитный конфликт Белграда с НАТО. При этом миротворцы KFOR защищают не мирных жителей, а "фальшивых" мэров, избранных при мизерной явке.Вучич подчеркнул, что Сербия не допустит преследований, погромов или убийств в Косово. Утром 30 мая он встретится с представителями США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, чтобы объяснить им суть происходящего. Для сохранения мира нужно, чтобы западные лидеры урезонили Приштину. Ближайшую ночь президент проведет вместе со своей армией на границе с Косово.Между тем пока только Россия выражает сочувствие Белграду. "Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение", — сказал глава МИД России Сергей Лавров.Позиция ЗападаПредставитель KFOR считает, что миротворческий контингент подвергся "неспровоцированному нападению". В НАТО "решительно осудили" действия протестующих и потребовали немедленно прекратить насилие.Президент частично признанного Косово Вьоса Османи обвинила Вучича в организации беспорядков и нападений на полицейских, контингент KFOR и журналистов. При этом она назвала сербские структуры на севере региона нелегальными, превратившимися в "преступные банды".В МИД Турции сообщили, что Анкара с беспокойством следит за событиями в Косово и призывает все стороны конфликта к снижению напряженности. Турки высоко оценили "конструктивную роль" миротворческого контингента.Выхода нетЭксперт Финансового университета Денис Денисов полагает, что в сложившихся условиях у Белграда почти нет возможностей помочь косовским сербам."Если применить армию, Запад воспримет это как атаку на KFOR, то есть против НАТО. Это самый маловероятный вариант развития событий. Вучич может запросить экстренное заседание Совбеза ООН. Сильный символический жест, но ситуацию не изменит", — сказал он в беседе РИА Новости.По мнению Денисова, страны Запада обозначили свою позицию, признав выборы на севере Косово, и не станут ее менять. Даже если Белград введет против Косово экономические санкции, Приштине хватит союзников, чтобы нейтрализовать их эффект. "Перевернуть доску" могло бы вмешательство таких держав, как Россия, Китай, Индия или Бразилия.При наилучшем для сербов варианте косовские мэры юридически сохранят свои должности, но вернутся в Приштину. Север Косово останется фактически сербским самоуправлением. Возможно также, что силы KFOR разгонят протестующих и заставят местное население подчиняться "избранному" руководству.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/armiya-serbii-privedena-v-rezhim-maksimalnoy-gotovnosti-iz-za-situatsii-v-kosovo-1046011865.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/evropa-stala-samoy-goryachey-tochkoy-mira-1043455311.html

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