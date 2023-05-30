https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/dve-aktsiy-v-sukhume-chto-nuzhno-znat-o-mitingakh-oppozitsii-i-vlasti-1046089745.html

Две акции в Сухуме: что нужно знать о митингах оппозиции и власти

Две акции в Сухуме: что нужно знать о митингах оппозиции и власти

Две политические акции прошли в Сухуме 30 мая. На площади у драмтеатра собрались представители оппозиции, выступающие против действий нынешней власти. В то же... 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T23:00+0300

2023-05-30T23:00+0300

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Какие требования выдвинула оппозиция главе государства, почему президент отказался их выполнить и как завершились митинги, читайте в материале Sputnik.SputnikТребования и условия оппозицииОппозиционный митинг прошел на площади перед Абхазским драматическим театром, на него собралось более тысячи человек. Требования на баннерах гласили, что оппозиция выступает против закона об апартаментах, "заселения Абхазии", "раздачи абхазской земли" и повышения тарифа на электричество.По мнению Ардзинба, необходимо изменить государственную политику и направить ее на решение вопросов демографии, образования, здоровья нации, оборонной безопасности, провести перепись населения, ввести мораторий на повышение цен на электричество."Ради спокойствия в стране мы не стали сегодня требовать его (президента - прим. ред) отставки. Мы надеемся, что он извлечет уроки, осознает пагубность проводимой им политики для народа, и ради всего общества в знак применения и компромисса отправит в отставку провалившийся во всех смыслах Кабинет министров и начнет диалог со всеми гражданами, не разделяя на своих и чужих", - сказал он.В то же время у здания Администрации президента Абхазии собрались сторонники власти. К ним вышел глава государства Аслан Бжания.Безопасность граждан у правительственного комплекса обеспечивали сотрудники силовых структур, было выстроено оцепление, вокруг стояли автомобили милиции, грузовые машины министерства обороны, а также автобусы. Помимо этого, территорию обнесли железной оградой с колючей проволокой.Резолюция оппозиции и встреча с президентомНа митинге была зачитана резолюция, которую подписали Адгур Ардзинба, председатель "Аруаа" Тимур Гулиа, руководители партий и общественных организаций Виталий Габния ("Апсны"), Аслан Барциц ("Форум народного единства Абхазии"), Беслан Ачба ("Единство"), Вианор Ашба ("Аиаара"), фонда Натали Смыр ("Аамта") и Саид Бутба ("Союз ветеранов и молодежи Апсны").Главным требованием резолюции была отставка Кабинета министров Абхазии. В документе также предусматривалось создание Совета по реформам при президенте, который разработает дорожную карту по решению национальных задач на два года, отмена распоряжения о либерализации торговли с Грузией, отмена постановления Кабмина о повышении тарифов на электричество, отказ от ратификации соглашения между Россией и Абхазией о признании судебных и арбитражных решений, создание экспертной комиссии по разработке градостроительного кодекса Сухума, отзыв соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, отказ от принятия закона об апартаментах и апарт-отелях, недопущение приватизации энергетической системы частным капиталом.В случае отказа главы государства от реализации этого плана, действия Аслана Бжания будут признаны "враждебными национальным интересам народа Абхазии", и представители оппозиции примут меры для "противодействия ныне существующему режиму", говорится в документе.С резолюцией на встречу к президенту для переговоров направились Тимур Гулиа, Вианор Ашба и Саид Бутба. Вернувшись, Бутба сообщил сторонникам оппозиции, что главе государства была вручена резолюция и передана просьба выйти к собравшимся. Президент, как рассказал Бутба, выйти к сторонникам оппозиции отказался "во избежание возможных эксцессов и провокаций".По словам Бутба, президент сказал, что вопросы передачи госдачи "Пицунда" и строительства апартаментов - прерогатива парламента, а вопрос отставки Кабмина "не рассматривается". Что до градостроительного кодекса Сухума, то работа над ним уже ведется.Во президента с оппозиционерами участвовали секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба и вице-президент Бадра Гумба, которые также отказались выйти к собравшимся от лица президента."Что касается других вопросов, которые были поставлены, глава государства сказал, что готов обсуждать с нами любые вопросы, которые касаются нашей страны", - сказал Бутба.Комментируя итоги встречи, Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция планирует и далее проводить "серию акций протеста" и требовать отставки власти "в рамках абхазского закона". Кроме того, он добавил, что "появились вопросы" к министру обороны Абхазии Владимиру Ануа, связанные с тем, что комплекс правительственных зданий "защищала" техника ведомства. Вопросы оппозиция планирует задавать "в юридической плоскости".Выступление БжанияПосле встречи представителей оппозиции с президентом, перед митингующими у правительственного комплекса выступил секретарь Совбеза Сергей Шамба. Он рассказал об итогах переговоров.Позже перед своими сторонниками выступил и сам президент Аслан Бжания. Он поблагодарил собравшихся, и заверил, что главная задача власти - служение народу.“Собравшиеся сегодня и здесь, и на площади у драмтеатра проявили достойное поведение. Я хочу сказать, что главная задача нашей команды - служение народу. Конечно, есть вопросы, которые мы еще не успели решить. Но, хочу, чтобы вы знали, что мы работаем над тем, чтобы решить те задачи, которые решить еще не успели. Я, как и вы, хочу чтобы наш народ развивался, чтобы наше государство крепло, улучшилась жизнь в стране, чтобы благосостояние людей становилось лучше. Для этого мы должны работать и день и ночь. Политика должна вершиться не на улице, а в кабинетах. Мы должны работать и над тем, чтобы политические вопросы решались в кабинетах. Мы работаем и над теми вопросами, которые были поставлены (оппозицией - прим.). Все это требует глубокого изучения. Мы и в дальнейшем рассчитываем на вашу поддержку”, - отметил Бжания.После выступления главы государства, митингующие у комплекса правительственных зданий стали расходиться. Силовики же продолжили охранять объект.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/uchastniki-mitinga-oppozitsii-v-sukhume-prinyali-itogovuyu-rezolyutsiyu--1046086328.html

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