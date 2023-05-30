https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/uchastniki-mitinga-oppozitsii-v-sukhume-prinyali-itogovuyu-rezolyutsiyu--1046086328.html

Участники митинга оппозиции в Сухуме приняли итоговую резолюцию

Участники митинга оппозиции в Сухуме приняли итоговую резолюцию

Основное требование протестующих - отставка правительства, которое, по их мнению, не справилось в возложенными на него задачами. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T17:27+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Участники митинга оппозиционных сил на набережной Сухума приняли итоговую резолюцию, в которой прописаны основные требования к действующей власти.При этом было подчеркнуто, что собравшиеся не хотят, чтобы глава государства покинул свой пост. Их основное требование - отставка Кабинета министров, политику которого они считают неэффективной.Кроме того, резолюция включает в себя следующие пункты: В противном случае, говорится в документе, действующее руководство страны будет считаться "враждебным национальным интересам народа Абхазии", и представители оппозиционных сил предпримут меры для противодействия ему и недопущения потери абхазской государственности.Документ подписали представители следующих объединений: Абхазского народного движения, "Аруаа", "Апсны", "Единство", "Аамта", Союза ветеранов и молодежи, "Аиааира".Представители оппозиции направились к президенту с резолюцией. В состав делегации вошли Тимур Гулиа, Саид Бутба и Вианор Ашба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/miting-nesoglasnykh-s-politikoy-vlasti-nachalsya-v-sukhume-1046076574.html

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