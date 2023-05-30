https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/glava-minfina-abkhazii-rasskazal-o-povyshenii-zarplat-byudzhetnikam-v-2023-godu-1046075456.html

Глава Минфина Абхазии рассказал о повышении зарплат бюджетникам в 2023 году

Глава Минфина Абхазии рассказал о повышении зарплат бюджетникам в 2023 году

Заработные платы некоторых категорий бюджетников в 2023 году будут проиндексированы, по нескольким позициям увеличение составит свыше 19%. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T12:12+0300

2023-05-30T12:12+0300

2023-05-30T12:28+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041907420_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_76bd8aceeac2e746ea40138a7ad0da79.jpg

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Министр финансов Абхазии Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы в 2023 году."Научные сотрудники - в 2023 году при достижении целевых показателей, в том числе наличия штатной численности [зарплата] должна составлять 43 958 рублей. Врачи - 39 600 рублей, средний медицинский персонал - 24 180 рублей, младший – 18 500 рублей. Работники учреждений культуры - 19 600 рублей и соцработники - 19 100 рублей. Вот таких целевых показателей мы ожидаем в 2023 году, индексация заработной платы по отдельным позициям будет достаточно весомой – свыше 19%, но это в том случае, если мы приведем в порядок нашу штатную численность", - пояснил он.Об оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы говорилось не раз, добавил министр."Мы находим случаи, когда люди числятся в различных организациях, при этом формируя дополнительный фонд оплаты труда, мягко говоря, неправомерно. Они тем самым оттягивают заработную плату людей, которая может быть повышена. Вот это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, и боремся с этим. Кто-то понимает, кто-то не очень понимает, но при этом хочет, чтобы был порядок. Если в этой сфере наведем порядок, мы быстро начнем достигать тех показателей, которые задаются, и чем быстрее мы их достигнем, тем больше будут расти зарплаты", - подчеркнул Владимир Делба.Согласно оптимизации штатов, один работник бюджетной сферы в Абхазии не может занимать более полутора штатных единиц. Министр финансов также рассказал об индексации зарплат педагогических работников в 2023 году и о порядке начисления выплат."В 2022 году средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений достигала 25 186 рублей, а в 2023 году она составит 26 823 рубля, то есть, индексация составит 6,5%. Что же происходит внутри заработной платы этой категории получателей? Дело в том, что фонд оплаты труда педагогических работников, как образовательных учреждений общего образования, так и дошкольных учреждений формируются на основе повременной формы оплаты труда", - сказал министр.В средней школе зарплата формируется исходя из учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 18 часов в неделю из расчета 720 часов в год, пояснил Владимир Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/vneseny-izmeneniya-v-soglashenie-o-sotsioekonomicheskom-razvitii-abkhazii-na-2022-2025-gody-1046004250.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости