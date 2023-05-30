https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/minoborony-rossii-raskrylo-podrobnosti-ataki-dronov-na-moskvu-1046071011.html
Минобороны России раскрыло подробности атаки дронов на Москву
Минобороны России раскрыло подробности атаки дронов на Москву
Украинские беспилотники атаковали российскую столицу рано утром во вторник, 30 мая. 30.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-30T10:26+0300
2023-05-30T10:26+0300
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Москву с помощью восьми беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России. "Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - говорится в сообщении ведомства. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы - они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.Атака дронов на Москву произошла рано утром во вторник, 30 мая. Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома №98 на улице Профсоюзной, разрушив фасад и остекление, второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. Во время атаки никто не пострадал, двоим жителям понадобилась медицинская помощь.Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что утром в регионе сработала система ПВО, сбившая беспилотники на подлете к Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/bespilotniki-povredili-neskolko-domov-v-moskve-1046066178.html
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новости, россия, москва, министерство обороны рф
новости, россия, москва, министерство обороны рф
Минобороны России раскрыло подробности атаки дронов на Москву
Украинские беспилотники атаковали российскую столицу рано утром во вторник, 30 мая.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Москву с помощью восьми беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.
"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - говорится в сообщении ведомства.
Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы - они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.
Атака дронов на Москву произошла рано утром во вторник, 30 мая. Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома №98 на улице Профсоюзной, разрушив фасад и остекление, второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. Во время атаки никто не пострадал, двоим жителям понадобилась медицинская помощь.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что утром в регионе сработала система ПВО, сбившая беспилотники на подлете к Москве.