https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/miting-nesoglasnykh-s-politikoy-vlasti-nachalsya-v-sukhume-1046076574.html

Митинг несогласных с политикой власти начался в Сухуме

Митинг несогласных с политикой власти начался в Сухуме

О проведении митинга было объявлено на брифинге лидеров оппозиционных партий и общественных организаций прошел 11 мая. Массовое мероприятие согласовано с... 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T15:29+0300

2023-05-30T15:29+0300

2023-05-30T15:30+0300

абхазия

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. На площади у драмтеатра в Сухуме начался митинг оппозиции.О предстоящем митинге высказался глава республики Аслан Бжания. Он подчеркнул, что проведение подобных мероприятий разрешено основным законом страны, и призвал граждан придерживаться рамок закона, а организаторов - помнить о то, что ситуацией могут воспользоваться провокаторы, в том числе зарубежные.Глава Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут ранее заявлял, что ведомство будет "осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан при проведении мирных массовых мероприятий". Антиконституционные и уголовно наказуемые действия во время митинга, добавил Киут, будут пресекаться. Для сбора доказательств о нарушениях по периметру комплекса правительственных зданий были установлены камеры, ведущие круглосуточное видеонаблюдение. На месте проведения митинга будет нести дежурство оперативно-следственная группаКроме того, были предприняты дополнительные меры - установлены защитные ограждения, обмотанные колючей проволокой, плотными рядами поставлены автобусы.21 декабря 2021 года в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста, сопровождающуюся погромами и уничтожением имущества и попытками захвата зданий. По итогам пятерых граждан задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-s-rukovoditelyami-silovykh-struktur-1046076437.html

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