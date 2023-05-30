https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/miting-oppozitsii-v-sukhume-zavershen-1046088998.html

Митинг оппозиции в Сухуме завершен

Митинг оппозиции в Сухуме завершен

Президент Аслан Бжания отказался выполнять требования протестующих, и лидеры оппозиционных сил объявили о начале серии акций протеста. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T20:10+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Митинг оппозиционных сил в Сухуме завершен, заявил председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба."Наша миссия - защитить народ Абхазии от этой власти. С этого дня мы объявляем о серии акций протеста, в рамках которых мы будем требовать, чтобы эта власть ушла в рамках абхазского закона", - заявил он собравшимся.Людей становится меньше, они понемногу расходятся, однако некоторые сторонники оппозиции все еще находятся на площади у драмтеатра. Сторонники действующей власти также не спешат разойтись по домам, ожидая выхода главы государства.Ранее представители оппозиционных сил направились к президенту республики Аслану Бжания с итоговой резолюцией, в которой были перечислены их требования, главное из которых - немедленная отставка Кабинета министров. Президент требований протестующих не принял.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/uchastniki-mitinga-oppozitsii-v-sukhume-prinyali-itogovuyu-rezolyutsiyu--1046086328.html

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