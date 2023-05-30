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Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 мая

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием как юго-восточной периферии западного антициклона, так и переднего сектора южного... 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T14:43+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. В среду, 31 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью и утром возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, днем преимущественно без осадков, гроза.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-80%.

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