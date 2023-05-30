https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-31-maya-1046078750.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 мая
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием как юго-восточной периферии западного антициклона, так и переднего сектора южного... 30.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-30T14:43+0300
2023-05-30T14:43+0300
2023-05-30T14:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1c/1046039065_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a1350cc300f42595f893e22f6a8eb313.jpg
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. В среду, 31 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью и утром возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, днем преимущественно без осадков, гроза.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1c/1046039065_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_a62a2903cc2985b64a75f53e0e8fc42c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 мая
14:43 30.05.2023 (обновлено: 14:53 30.05.2023)
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием как юго-восточной периферии западного антициклона, так и переднего сектора южного циклона.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. В среду, 31 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ночью и утром возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, днем преимущественно без осадков, гроза.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 60-80%.