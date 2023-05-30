https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/samshitovaya-ognevka-vnov-poyavilas-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1046065769.html

Самшитовая огневка вновь появилась в Рицинском национальном парке

Самшитовая огневка вновь появилась в Рицинском национальном парке

На обработку растений от самшитовой огневки на территории Рицинского парка применили около 40 тонн препаратов. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T09:00+0300

2023-05-30T09:00+0300

2023-05-30T09:01+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Самшитовая огневка вновь появилась в Рицинском реликтовом национальном парке, сообщил корреспонденту Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Как уточнил главный лесничий Рицинского реликтового национального парка Тенгиз Джергения, работы по обработке самшита от огневки завершились в воскресенье, 28 мая. Препараты распылили по обеим сторонам автодороги до озера Рица и до Гегского водопада. На это понадобилось около 40 тонн химикатов.Джергения подчеркнул, что самшитовая огневка появляется каждую весну и проводить обработку приходится несколько раз за лето."Например, в 2021 году мы два раза пролечили деревья, и огневки было немного, но в прошлом году она массово появилось. Пришлось провести обработку шесть раз. В этом году это пока первый раз, но мы будем готовы повторить эти действия снова. Нанести сильного ущерба растениям вредитель пока не успел", - сказал он.По примерным подсчетам Джергения, после нашествия насекомого в 2012 году, сохранилось около 10% самшита, произрастающего вдоль дороги к озеру Рица. В лесах и горных зонах спасти деревья не удалось, несмотря на все предпринятые попытки обработать эти участки с вертолетов и с помощью тяжелой техники.При этом он отметил, что наблюдается положительная динамика в этом вопросе. На поврежденных вредителем деревьях появляются листья, а также всходит молодой самшит."Также в прошлом году мы приобрели в Абнилосе 500 корней самшита и посадили их на разных участках. Купленные в этом году саженцы мы раздали школам и разбили клумбы на смотровой площадке у озера Рица. Сейчас главное - сохранить то, что есть. Расслабляться нельзя", - уверен Джергения.Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет и растет очень медленно, по несколько сантиметров в год.Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое.Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ograzhdenie-dlya-zaschity-molodogo-samshita-postroyat-v-pitsunde-1045334203.html

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