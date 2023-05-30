https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/storonniki-prezidenta-aslana-bzhaniya-sobralis-v-sukhume-1046083621.html

Сторонники президента Аслана Бжания собрались в Сухуме

Сторонники президента Аслана Бжания собрались в Сухуме

Митинг несогласных с политикой действующей абхазской власти проходит на площади у драматического театра имени Самсона Чанба. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T15:59+0300

2023-05-30T15:59+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. У Администрации президента на Набережной Махаджиров в Сухуме начался митинг сторонников действующей власти.К людям, пришедшим к администрации, вышел президент Абхазии Аслан Бжания.Безопасность граждан у правительственных зданий обеспечивают сотрудники силовых структур. Выстроено оцепление, вокруг стоят автомобили милиции, грузовые машины министерства обороны, а также автобусы. Помимо этого, комплекс обнесли железной оградой с колючей проволокой.Неподалеку, у здания абхазского драматического театра проходит митинг оппозиции. Для участия в нем собрались несколько сотен человек, у них в руках плакаты с требованиями и призывами, абхазские и российские флаги.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/miting-nesoglasnykh-s-politikoy-vlasti-nachalsya-v-sukhume-1046076574.html

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