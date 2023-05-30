https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/vladimir-putin-nazval-prichinu-ataki-bespilotnikov-na-moskvu-1046087673.html
Владимир Путин назвал причину атаки беспилотников на Москву
Владимир Путин назвал причину атаки беспилотников на Москву
По словам российского президента, Киев пытается вызвать ответную реакцию Москвы и провоцирует ее на зеркальные действия. 30.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-30T18:58+0300
2023-05-30T18:58+0300
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что причиной атаки дронов на жилые многоэтажки в Москве стал российский удар по штабу военной разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства на выставке, посвященной креативной экономике.Путин подчеркнул, что действия Киева носят террористический характер, так как их цель - запугивание российских граждан.Что до работы системы ПВО, ее глава государства назвал удовлетворительной, сказав, что она "сработала штатно, но есть, над чем работать".Восемь украинских беспилотников атаковали российскую столицу рано утром во вторник, 30 мая. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы - они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.При этом беспилотники разрушив фасад и остекление нескольких многоэтажных домов. При происшествии никто не получил серьезных ранений, двое людей обратились за медпомощью, но госпитализация им не понадобилась.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/minoborony-rossii-raskrylo-podrobnosti-ataki-dronov-na-moskvu-1046071011.html
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владимир путин, россия, новости, москва
Владимир Путин назвал причину атаки беспилотников на Москву
18:58 30.05.2023 (обновлено: 18:59 30.05.2023)
По словам российского президента, Киев пытается вызвать ответную реакцию Москвы и провоцирует ее на зеркальные действия.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что причиной атаки дронов на жилые многоэтажки в Москве стал российский удар по штабу военной разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы государства на выставке, посвященной креативной экономике.
"Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что действия Киева носят террористический характер, так как их цель - запугивание российских граждан.
Что до работы системы ПВО, ее глава государства назвал удовлетворительной, сказав, что она "сработала штатно, но есть, над чем работать".
Восемь украинских беспилотников атаковали российскую столицу рано утром во вторник, 30 мая. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы - они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.
При этом беспилотники разрушив фасад и остекление нескольких многоэтажных домов. При происшествии никто не получил серьезных ранений, двое людей обратились за медпомощью, но госпитализация им не понадобилась.