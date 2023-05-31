https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/ekspert-rasskazal-o-plyusakh-usileniya-rossiyskogo-voennogo-prisutstviya-v-abkhazii-1046103770.html
Эксперт рассказал о плюсах усиления российского военного присутствия в Абхазии
Эксперт рассказал о плюсах усиления российского военного присутствия в Абхазии
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев ранее заявил, что усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания... 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T20:09+0300
2023-05-31T20:09+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Расширение российского военного присутствия в Абхазии несет в себе только плюсы. Об этом в эфире радио Sputnik заявил абхазский военный эксперт Гарри Купалба."Минусов (в расширении российского военного присутствия в Абхазии - прим.) я не вижу. Во-первых, Абхазия фактически граничит с Турцией. Турция - страна НАТО. Прямо напротив наших территории находится военный полигон НАТО, на котором дислоцируются современные летательные аппараты, в том числе и БПЛА дальнего действия. Усиливая российский контингент, в первую очередь надо усиливать ПВО. Мы видим, что военные действия на Украине отличаются от военных действий, которые происходили ранее. Если с территории Украины взлетают БПЛА и долетают до Москвы, то это о чем говорит? А расстояние между страной НАТО и Абхазией - 200 километров. Поэтому, конечно, надо усиливать ", - подчеркнул военный эксперт.По его мнению, России необходимо усиливать военные базы за рубежом в целом, так как НАТО фактически ее "опоясала". Если раньше не было необходимости в увеличении контингента, то сейчас она ощущается остро.“Но сегодняшние действия, когда проходит специальная военная операция, когда весь западный мир вооружает Украину, показывают, что Россию никто оставлять не собирается. Мы все помним неоднократные заявления Запада и украинской стороны, их призывы к Грузии и Молдавии о необходимости открыть второй фронт", - сказал Купалба.Эксперт уверен, что однополярный мир рухнул, но, чтобы утвердиться в нем, нужно иметь вокруг себя сильных союзников, и в то же время сильные военные базы в этих странах.Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания наших военных баз за рубежом, Россия обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/belarus-i-rossiya-sozdayut-moschnyy-giperboloid-dlya-unichtozheniya-dronov-nato-1046090300.html
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Эксперт рассказал о плюсах усиления российского военного присутствия в Абхазии
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев ранее заявил, что усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания военных баз за рубежом, в том числе в странах ОДКБ, ПМР, Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik.
Расширение российского военного присутствия в Абхазии несет в себе только плюсы. Об этом в эфире радио Sputnik
заявил абхазский военный эксперт Гарри Купалба.
"Минусов (в расширении российского военного присутствия в Абхазии - прим.) я не вижу. Во-первых, Абхазия фактически граничит с Турцией. Турция - страна НАТО. Прямо напротив наших территории находится военный полигон НАТО, на котором дислоцируются современные летательные аппараты, в том числе и БПЛА дальнего действия. Усиливая российский контингент, в первую очередь надо усиливать ПВО. Мы видим, что военные действия на Украине отличаются от военных действий, которые происходили ранее. Если с территории Украины взлетают БПЛА и долетают до Москвы, то это о чем говорит? А расстояние между страной НАТО и Абхазией - 200 километров. Поэтому, конечно, надо усиливать ", - подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, России необходимо усиливать военные базы за рубежом в целом, так как НАТО фактически ее "опоясала". Если раньше не было необходимости в увеличении контингента, то сейчас она ощущается остро.
“Но сегодняшние действия, когда проходит специальная военная операция, когда весь западный мир вооружает Украину, показывают, что Россию никто оставлять не собирается. Мы все помним неоднократные заявления Запада и украинской стороны, их призывы к Грузии и Молдавии о необходимости открыть второй фронт", - сказал Купалба.
Эксперт уверен, что однополярный мир рухнул, но, чтобы утвердиться в нем, нужно иметь вокруг себя сильных союзников, и в то же время сильные военные базы в этих странах.
Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания наших военных баз за рубежом, Россия обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике.