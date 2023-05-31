https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/khitryy-khod-rossiya-i-kitay-prinyali-nestandartnoe-reshenie-1046092228.html
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
Тридцать российских банков подключились к китайской платежной системе CIPS, аналогу SWIFT. 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T10:05+0300
2023-05-31T10:05+0300
2023-05-31T11:20+0300
экономика
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китай
банки
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Десятки ожидают одобрения заявок. Теперь торговать будет легче и логистика станет более предсказуемой — не только для крупных компаний, но и для малого, а также среднего бизнеса. В других плюсах для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Бурный ростНеобходимость упростить расчеты зрела давно. Рост товарооборота между Россией и Китаем (почти на треть за прошлый год) требует быстрых и точных платежей. Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич оценивает взаимную торговлю только за четыре месяца в 71,15 миллиарда долларов. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, 70 процентов сделок проводится в нацвалютах. Также все больше банков предлагают вклады в юанях — уже около полусотни."Главная проблема платежей сейчас в том, что они не проходят. Или идут намного дольше, чем хотелось бы. Фактически при оплате ты не знаешь, поступят ли деньги получателю. В рамках CIPS таких проблем не будет", — объясняет партнер компании "Платежи и переводы" Георгий Михайлец.Сейчас к китайской расчетной системе подключены уже 30 российских кредитных организаций. Однако пока только косвенно. На практике это означает, что проводить операции придется через банки-корреспонденты. Доступ к системе напрямую имеют только китайские или их дочерние компании — например, российский филиал крупнейшего АйСиБиСи-банка.Есть нюансВ этой связи эксперты видят несколько сложностей: неполный функционал, увеличенные сроки прохождения платежа, а также "подвешенное состояние" — корреспондент может отключить участника по собственному усмотрению. Михайлец предполагает, что формальные требования способны ограничивать прямое подключение, к тому же оно иногда стоит очень дорого."Вероятно, есть две проблемы — организационная и техническая. В организационном плане каждому банку необходимо договориться лично с китайской стороной и, скорее всего, адаптировать работу под требования CIPS. В техническом плане это создание программно-вычислительных инструментов и подготовка персонала", — рассуждает Манкевич.На майском бизнес-форуме в Шанхае глава ВТБ Андрей Костин заявил: "На фоне взрывного роста трансграничных платежей между Россией и Китаем — более 200 процентов за последний квартал только по нашему банку — все более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS".По его словам, для отечественной экономики юань стал фактически заменой доллара и спрос на него растет. Также есть смысл расширять в России рынок финансовых инструментов в китайской валюте — многие граждане предпочтут хранить накопления в юанях, добавил Костин.Тем временем желающих присоединиться к китайской платежной системе меньше не становится. Исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций ("Росфинком") Роман Чернов сообщил, что CIPS не справляется с потоком заявок. Некоторые ждут по несколько месяцев. Подключение — сложный процесс как технически, так и юридически. Кроме того, это требует настройки внутренних систем кандидатов.АльтернативыНа сегодняшний день от SWIFT отключены десять банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, МКБ, РСХБ. Есть случаи, когда формального запрета нет, но блокирующие санкции не позволяют совершать переводы в валюте. Среди таких кредитных организаций — Альфа-банк, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, Дальневосточный банк.Со SWIFT сейчас работают около 40 банков, включая Тинькофф-банк, Солид-банк и Цифра-банк. Для некоторых действуют ограничения. Так, для Газпромбанка комиссия за перевод увеличилась с одного до трех процентов, а минимальная сумма составляет 20 тысяч долларов. Такую же установил Райффайзенбанк, причем пользоваться услугой могут только премиум-клиенты, подключившиеся к пакету до 23 февраля 2023-го.Лучшей альтернативой подключению к чужой системе было бы привлечение иностранных партнеров в российскую СБП (систему быстрых платежей). "Она — одна из самых передовых и технологичных с точки зрения и конечного пользователя, и банков, и подключенных к ней магазинов", — подчеркивает Михайлец. Таким образом, СПБ могла бы обслуживать единое пространство в рамках ШОС или БРИКС.Однако эксперты признают, что пока есть политические и методологические сложности. Поэтому отечественная система платежей остается продуктом для внутреннего потребления, а китайская CIPS — относительно безопасным способом обеспечивать бесперебойные поставки и устойчивые торговые связи между Москвой и Пекином.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rekordnyy-obval-v-ssha-prigotovilis-k-neizbezhnomu-1046031600.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/defolt-podkralsya-nezametno-ukraina-otvetit-za-dollar-1045951292.html
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экономика, россия, китай, банки
экономика, россия, китай, банки
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
10:05 31.05.2023 (обновлено: 11:20 31.05.2023)
Тридцать российских банков подключились к китайской платежной системе CIPS, аналогу SWIFT.
Десятки ожидают одобрения заявок. Теперь торговать будет легче и логистика станет более предсказуемой — не только для крупных компаний, но и для малого, а также среднего бизнеса. В других плюсах для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.
Бурный рост
Необходимость упростить расчеты зрела давно. Рост товарооборота между Россией и Китаем (почти на треть за прошлый год) требует быстрых и точных платежей. Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич оценивает взаимную торговлю только за четыре месяца в 71,15 миллиарда долларов. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, 70 процентов сделок проводится в нацвалютах. Также все больше банков предлагают вклады в юанях — уже около полусотни.
Возможность быстро и безопасно расплачиваться независимо от SWIFT необходима для эффективного сотрудничества в сфере энергетики, строительства, научных исследований и торговли — в том числе по параллельному импорту. В случае сбоев оплаты задерживаются поставки, нарушается логистика. Это угроза для бизнеса.
"Главная проблема платежей сейчас в том, что они не проходят. Или идут намного дольше, чем хотелось бы. Фактически при оплате ты не знаешь, поступят ли деньги получателю. В рамках CIPS таких проблем не будет", — объясняет партнер компании "Платежи и переводы" Георгий Михайлец.
Сейчас к китайской расчетной системе подключены уже 30 российских кредитных организаций. Однако пока только косвенно. На практике это означает, что проводить операции придется через банки-корреспонденты. Доступ к системе напрямую имеют только китайские или их дочерние компании — например, российский филиал крупнейшего АйСиБиСи-банка.
Есть нюанс
В этой связи эксперты видят несколько сложностей: неполный функционал, увеличенные сроки прохождения платежа, а также "подвешенное состояние" — корреспондент может отключить участника по собственному усмотрению. Михайлец предполагает, что формальные требования способны ограничивать прямое подключение, к тому же оно иногда стоит очень дорого.
"Вероятно, есть две проблемы — организационная и техническая. В организационном плане каждому банку необходимо договориться лично с китайской стороной и, скорее всего, адаптировать работу под требования CIPS. В техническом плане это создание программно-вычислительных инструментов и подготовка персонала", — рассуждает Манкевич.
На майском бизнес-форуме в Шанхае глава ВТБ Андрей Костин заявил: "На фоне взрывного роста трансграничных платежей между Россией и Китаем — более 200 процентов за последний квартал только по нашему банку — все более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS".
По его словам, для отечественной экономики юань стал фактически заменой доллара и спрос на него растет. Также есть смысл расширять в России рынок финансовых инструментов в китайской валюте — многие граждане предпочтут хранить накопления в юанях, добавил Костин.
Тем временем желающих присоединиться к китайской платежной системе меньше не становится. Исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций ("Росфинком") Роман Чернов сообщил, что CIPS не справляется с потоком заявок. Некоторые ждут по несколько месяцев. Подключение — сложный процесс как технически, так и юридически. Кроме того, это требует настройки внутренних систем кандидатов.
Альтернативы
На сегодняшний день от SWIFT отключены десять банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, МКБ, РСХБ. Есть случаи, когда формального запрета нет, но блокирующие санкции не позволяют совершать переводы в валюте. Среди таких кредитных организаций — Альфа-банк, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, Дальневосточный банк.
Со SWIFT сейчас работают около 40 банков, включая Тинькофф-банк, Солид-банк и Цифра-банк. Для некоторых действуют ограничения. Так, для Газпромбанка комиссия за перевод увеличилась с одного до трех процентов, а минимальная сумма составляет 20 тысяч долларов. Такую же установил Райффайзенбанк, причем пользоваться услугой могут только премиум-клиенты, подключившиеся к пакету до 23 февраля 2023-го.
Лучшей альтернативой подключению к чужой системе было бы привлечение иностранных партнеров в российскую СБП (систему быстрых платежей). "Она — одна из самых передовых и технологичных с точки зрения и конечного пользователя, и банков, и подключенных к ней магазинов", — подчеркивает Михайлец. Таким образом, СПБ могла бы обслуживать единое пространство в рамках ШОС или БРИКС.
Однако эксперты признают, что пока есть политические и методологические сложности. Поэтому отечественная система платежей остается продуктом для внутреннего потребления, а китайская CIPS — относительно безопасным способом обеспечивать бесперебойные поставки и устойчивые торговые связи между Москвой и Пекином.