https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/mid-abkhazii-zayavil-o-nedopustimosti-vmeshatelstva-gruzii-vo-vnutrennie-dela-1046104845.html

МИД Абхазии заявил о недопустимости вмешательства Грузии во внутренние дела

МИД Абхазии заявил о недопустимости вмешательства Грузии во внутренние дела

В среду, 31 мая, грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая в Европейском парламенте, заявила, что поддерживает "тех, кто вчера протестовал в Сухуми, в... 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T22:20+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии заявило о недопустимости вмешательства Грузии во внутренние дела республики. Комментарий официального представителя ведомства Виктории Малания опубликован в Telegram-канале Медиацентра МИД."Если Саломе Зурабишвили так обеспокоена судьбой граждан Абхазии, рекомендуем оказать воздействие на Правительство Грузии с тем, чтобы Соглашение о неприменении силы между Абхазией и Грузией было подписано", - заявила Малания, подчеркнув, что для республики важнее всего безопасность. Две политические акции прошли в Сухуме 30 мая. На площади у драмтеатра собрались представители оппозиции, выступающие против действий нынешней власти. В то же время у комплекса правительственных зданий прошел митинг сторонников президента.Противники действующей власти выступали против принятия закона об апартаментах и повышения тарифа на электричество. Также на их плакатах были указаны требования, согласно которым собравшиеся были против "раздачи абхазской земли" и "заселения Абхазии".По итогам митинга оппозиции была принята резолюция, главным требованием которой стала отставка Кабинета министров. Глава государства выполнять это требование отказался, и лидеры оппозиционных сил объявили о начале серии акций протеста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/dve-aktsiy-v-sukhume-chto-nuzhno-znat-o-mitingakh-oppozitsii-i-vlasti-1046089745.html

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