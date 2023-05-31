https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/ministr-kultury-abkhazii-prinyal-kollegu-iz-yuzhnoy-osetii-1046101107.html

Министр культуры Абхазии принял коллегу из Южной Осетии

Министр культуры Абхазии принял коллегу из Южной Осетии

Дни культуры Южной Осетии откроются в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в среду, 31 мая. 31.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Минкульта Абхазии Даур Кове принял министра культуры Южной Осетии Радмилу Дзагоеву, в среду, 31 мая."Уважаемая Радмила Филипповна, дорогие друзья, братья, рады вас приветствовать в Абхазии, добро пожаловать. Мы с ностальгией вспоминали, как буквально недавно, в апреле, проводили Дни культуры Абхазии в Южной Осетии благодаря поддержке президента Алана Эдуардовича Гаглоева, благодаря вашему постоянному вниманию и вниманию ваших коллег", - подчеркнул Кове приветствуя гостей.Даур Кове добавил, что 31 мая в драматическом театре состоится открытие Дней культуры Южной Осетии в Абхазии."С большим нетерпением мы ждали поездки в братскую Абхазию и нам приятно находиться здесь – на вашей гостеприимной земле. Сотрудничество Южной Осетии и Абхазии началось не сейчас, и до нас с вами очень много было реализовано совместных проектов. Мне очень приятно, что мы с вами будем продолжать укреплять и развивать наши отношения в сфере культуры", - сказала Радмила Дзагоева.Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии Цхинвала. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/press-konferentsiya-ministrov-kultury-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proydet-v-sputnik-1046093311.html

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