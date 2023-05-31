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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 июня
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T17:52+0300
2023-05-31T17:52+0300
2023-05-31T17:52+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В первый день лета в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 баллов.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 июня
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В первый день лета в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.