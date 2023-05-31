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Работу медучреждений в курортный сезон обсудили в Минздраве
Работу медучреждений в курортный сезон обсудили в Минздраве
По итогам встречи было определено, что Минздрав Абхазии отправит официальный запрос в российское ведомство с просьбой о командировке врачей в республику на... 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T13:16+0300
2023-05-31T13:16+0300
2023-05-31T13:16+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Министр здравоохранение Эдуард Бутба обсудил готовность медучреждений к летнему сезону с главврачами городских и районных больниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Конечно, с ростом числа туристов, нагрузка на наших медиков растет в геометрической прогрессии. Мы помним, как наши инфекционисты дневали и ночевали на рабочем месте. Эту проблему нам удалось снять в прошлом году путем обмена специалистами. К нам были командированы российские специалисты, все нуждающиеся пациенты получили необходимую помощь. Эту практику мы применим и в этом году. Об этом удалось договориться на встрече с замминистра здравоохранения РФ Виктором Фисенко", - рассказал Бутба.Кроме того, Эдуард Бутба рассказал о существовании возможности отправить абхазских медиков повышать квалификацию в первом медуниверситете имени Сеченова и поручил лечебно-профилактическому управлению ведомства усилить взаимодействие с Сеченовскими медучреждениями для направления туда пациентов в рамках договора по ОМС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/minzdrav-abkhazii-vydelil-41-million-rubley-s-nachala-goda-na-lechenie-grazhdan-za-rubezhom-1046059977.html
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абхазия, минздрав абхазии, новости
Работу медучреждений в курортный сезон обсудили в Минздраве
По итогам встречи было определено, что Минздрав Абхазии отправит официальный запрос в российское ведомство с просьбой о командировке врачей в республику на лето.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik.
Министр здравоохранение Эдуард Бутба обсудил готовность медучреждений к летнему сезону с главврачами городских и районных больниц. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Среди проблем, поднятых на совещании, обсуждался и кадровый дефицит работников отрасли, который особенно ощущается в курортный сезон.
"Конечно, с ростом числа туристов, нагрузка на наших медиков растет в геометрической прогрессии. Мы помним, как наши инфекционисты дневали и ночевали на рабочем месте. Эту проблему нам удалось снять в прошлом году путем обмена специалистами. К нам были командированы российские специалисты, все нуждающиеся пациенты получили необходимую помощь. Эту практику мы применим и в этом году. Об этом удалось договориться на встрече с замминистра здравоохранения РФ Виктором Фисенко", - рассказал Бутба.
Кроме того, Эдуард Бутба рассказал о существовании возможности отправить абхазских медиков повышать квалификацию в первом медуниверситете имени Сеченова и поручил лечебно-профилактическому управлению ведомства усилить взаимодействие с Сеченовскими медучреждениями для направления туда пациентов в рамках договора по ОМС.