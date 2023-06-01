https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/akhba-rasskazala-kogda-pogoda-v-abkhazii-pozvolit-otkryt-kupalnyy-sezon-1046096933.html

Ахба рассказала, когда погода в Абхазии позволит открыть купальный сезон

Ахба рассказала, когда погода в Абхазии позволит открыть купальный сезон

Каким будет начало лета в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T10:29+0300

2023-06-01T10:29+0300

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Ахба рассказала, когда погода в Абхазии позволит открыть купальный сезон Ахба рассказала, когда погода в Абхазии позволит открыть купальный сезон

Обычно после 5 июня среднесуточные температуры устанавливаются на уровне 20-25 градусов, сообщила Ахба. "Иногда температура повышается, но чаще среднесуточные температуры повышаются уже после первой половины июня. первая половина июня больше напоминает вторую половину мая. Средние ночные температуры будут от 16 до 21 градуса", - рассказала Ахба. Слушайте подкаст.

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