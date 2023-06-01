https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/aktsiya-dobryy-kartofel-proshla-v-abkhazii-1046120670.html
Акция "Добрый картофель" прошла в Абхазии
Акция "Добрый картофель" прошла в Абхазии
СУХУМ, 1 июн-Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" к Международному дню защиты детей прошла в Сухуме 1 июня. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T18:35+0300
2023-06-01T18:35+0300
2023-06-01T18:35+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
дети
сухум
абхазия
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СУХУМ, 1 июн-Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" к Международному дню защиты детей прошла в Сухуме 1 июня. Акция ежегодно проводит фонд "Ашана" в ресторане быстрого обслуживания "Aburger” уже семь лет. Вырученные средства направлены на оказание помощи подопечным фонда. В рамках акции были организованы мастер-класс по переработке бумаги, программа от аниматоров, выступление детской музыкальной студии "Страза", дискотека, а также благотворительная лотерея. По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, в прошлом году по результатам акции удалось собрать более 120 000 рублей, которые были направлены на лечение одного подопечного. Управляющий ресторанами быстрого обслуживания "Aburger" Лолита Агрба отметила, что с каждым годом акция становится более масштабной, программа разнообразной. Картофель за кассой в честь праздника продавали звездные кассиры - группа "Анатрио", представители ВААК Инар Гицба, Наур Хишба, Адица Хагба, участники музыкального проекта “Apsny-Star” Нар Нанба, Самвел Миракян, Адгур Лазария, актеры РУСДРАМа Джамбул Жордания, Лоида Тыркба, Анна Гюрегян, а также Азамат Багателия,Лали Какубава, Радмила Гуния, Саид Шония, Адамур Аршба,Астамур Эшба, Мадина Язычба, Валерий Берзения, Наира Пилия, Элеонора Гелоян, Илона Воуба, Тамаз Аблотия, Батал Чежия, Нар Тания и Лана Абшилава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/kontsert-i-veselye-igry-kak-otmetili-den-zaschity-detey-na-naberezhnoy-sukhuma--1046120340.html
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культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, сухум, абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, сухум, абхазия
СУХУМ, 1 июн-Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" к Международному дню защиты детей прошла в Сухуме 1 июня.
Акция ежегодно проводит фонд "Ашана" в ресторане быстрого обслуживания "Aburger” уже семь лет. Вырученные средства направлены на оказание помощи подопечным фонда.
В рамках акции были организованы мастер-класс по переработке бумаги, программа от аниматоров, выступление детской музыкальной студии "Страза", дискотека, а также благотворительная лотерея.
По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, в прошлом году по результатам акции удалось собрать более 120 000 рублей, которые были направлены на лечение одного подопечного.
"Основная цель не только сбор средств, такими акциями мы хотим привлечь внимание к проблеме тяжелобольных детей, чтобы как можно большее количество людей приняли участие хотя бы задумались, какого в нашем обществе приходится людям с ограниченными возможностями здоровья, в чем им нужна поддержка", - добавила она.
Управляющий ресторанами быстрого обслуживания "Aburger" Лолита Агрба отметила, что с каждым годом акция становится более масштабной, программа разнообразной.
Картофель за кассой в честь праздника продавали звездные кассиры - группа "Анатрио", представители ВААК Инар Гицба, Наур Хишба, Адица Хагба, участники музыкального проекта “Apsny-Star” Нар Нанба, Самвел Миракян, Адгур Лазария, актеры РУСДРАМа Джамбул Жордания, Лоида Тыркба, Анна Гюрегян, а также Азамат Багателия,Лали Какубава, Радмила Гуния, Саид Шония, Адамур Аршба,Астамур Эшба, Мадина Язычба, Валерий Берзения, Наира Пилия, Элеонора Гелоян, Илона Воуба, Тамаз Аблотия, Батал Чежия, Нар Тания и Лана Абшилава.